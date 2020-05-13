Прокуратура Ставрополья начала проверку после появления видеообращения сотрудников психоневрологического интерната

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Надзорное ведомство ответит на вопрос, нарушены ли права персонала медучреждения, где работают с коронавирусными больными.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Напомним, что ранее сотрудники психоневрологического интерната, закрытого на карантин, записали видеообращение, где рассказали о положении дел в учреждении.

По словам медиков, сейчас в интернате, которое находится в селе Чернолесском, 12 человек болеют коронавирусом, средств защиты и лекарств не хватает, помощи от властей сотрудники интерната не получили.

После появления обращения глава Новоселицкого района Владимир Антоненко заявил, что пациентов отправят в инфекционную больницу Изобильненского горокруга Ставрополья, а медики останутся в интернате - будут ждать результатов тестов на коронавирус.