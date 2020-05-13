Более 2,5 тысяч тонн импортной клубники проконтролировано Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора

/В России/

За истекший период 2020 года через пункты пропуска Краснодарского края в Российскую Федерацию ввезено 2 571 тонны клубники свежей из трех стран мира. Основной поставщик клубники – Турция, ввезено 138 партий весом 2 413 тонн. Также клубника поступала из Абхазии (34 партии весом 85,6 т) и Египта (6 партий весом 72,5 т).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенной клубники в текущем году увеличилось на 22 %, география экспортеров не изменилась. Основной объем приходился на Турцию (2233 т), из Египта было ввезено 40,7 тонн. В текущем году Абхазия существенно увеличила поставки (85,6 тонн к 4,6 тоннам прошлого года).

Подкарантинная продукция досмотрена инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, исследована в Новороссийском филиале ФГБУ «ВНИИКР». По результатам фитосанитарного контроля карантинных для Российской Федерации объектов в продукции не обнаружено.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/