Саратовскую чиновницу уволили за критику выплат на детей

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Государство должно поддерживать и пенсионеров, и молодые семьи с детьми. Одно не исключает другого. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного Совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

Ранее стало известно, что чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района Саратовской области за критику помощи государства семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. По мнению Бузовчук, помощь следовало бы оказать пенсионерам.

"Государство должно поддерживать и пенсионеров, и молодые семьи, и детей. Многим пенсионерам тоже пришла помощь. По семьям с детьми пришелся большой удар. Надо кормить круглосуточно, большие деньги потребовались, чтобы дети не голодали. Везде звучит, что надо помогать, но пока что весомой помощи, кроме материнского капитала, не наблюдается. А в такую трудную минуту нужно было помочь. Люди помощь оценили, если даже сайт госуслуг обвалился, насколько она была востребована", – считает Ольга Леткова.

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительной поддержке семей в условиях пандемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/