Надолго ли России хватит накопленной "кубышки"? Мнение аналитика

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В Европейском банке реконструкции и развития рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии. В эфире радио Sputnik независимый аналитик Роман Ткачук прокомментировал прогноз.

Запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные ресурсы позволят России преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть, говорится в весеннем отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

"Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис", – отмечается в отчете, который цитирует РИА Новости.

Дальнейший рост российской экономики "будет зависеть от цен на нефть, а также масштабов и продолжительности действия режима социального дистанцирования", отметили в ЕБРР.

По прогнозу банка, снижение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за резкого падения цен на нефть и последствий пандемии коронавируса, а в 2021 году российская экономика вырастет на 4%.

В эфире радио Sputnik независимый аналитик Роман Ткачук высказал мнение, что для преодоления локальных трудностей у России достаточно запасов.

"Главный негативный момент – это снижение цен на нефть. Если они будут держаться ниже 30 долларов за баррель, это приведет к дефициту бюджета порядка двух триллионов рублей. Это не очень большая сумма, если сравнивать с Фондом национального благосостояния, с золотовалютными резервами, которые были накоплены в период высоких цен на нефть. Так что если эта кубышка будет активно использоваться, то на два года нам точно хватит. Если сравнивать с другими странами, у нас запас прочности высокий, и, возможно, не потребуется активное использование ФНБ, тем более что сейчас цены на нефть восстанавливаются. Поэтому мы готовы пережить какие-то локальные потрясения. Негатив возможен, только если кризис будет иметь долгоиграющие последствия. Другие локальные просадки золотовалютный резерв и ФНБ позволят пережить без серьезных потерь", – считает Роман Ткачук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/