Банки откажут в кредите без залога или наличными

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В условиях пандемии коронавируса банки могут приостановить выдачу кредитов без залога или задерживать принятие решения по выдаче или невыдаче кредита, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса, руководитель аудиторско-консалтинговой компании "АИП" Сергей Елин.

Некоторые банки уже начали вводить ограничения на беззалоговые кредиты и приостанавливать выдачу кредитов наличными, сообщили СМИ. Сергей Елин объяснил, что риски от таких кредитов превышают прибыль банка.

"Речь идет прежде всего о кредитах, которые выдаются без залога. Наличные средства, которые даются на потребительские нужды, не обечпеченные залогом, на основании проведенного скорингового анализа, который в принципе в каждом банке свой, но система аналитики, принципы ее функционирования похожи. Экономическая ситуация быстро меняется, и для многих банков методы, которые применялись в нормальных условиях до пандемии, становятся недостаточными для эффективной оценки. Высока вероятность, что большое количество кредитов, которые будут выданы по старой оценке, будут проблемными. Для банка сделки будут убыточными, и прибыль будет меньше, чем риск от кредита. В данной ситуации банки приостанавливают выдачу такого рода кредитов или задерживают принятие решения по выдаче или невыдаче кредита. Какие-то риски могут перекрываться ценой кредита, какие-то риски могут корректироваться совершенствованием скоринговых систем. После выхода из карантина ситуация может скорректироваться экономическим состоянием заемщиков", – считает Сергей Елин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/