Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа

Оказавшееся ненужным "черное золото" сбрасывают из танкеров.

Хранилища нефти во всем мире переполнены из-за катастрофического падения спроса. "Черное золото"начали просто выливать. В Интернете появились шокирующие кадры из Венесуэлы: нефть водопадом течет через край резервуара, орошая окружающую территорию. Но настоящая экологическая бомба может взорваться в океанах и морях - огромные танкеры начали сливать нефь прямо в воду.

Сейчас танкеры вовсе не перевозят нефть от поставщиков к потребителям, они превратились в плавучие хранилища сырья, которое некуда деть.Эксперты сходятся в том, что морские и океанские акватории бороздит рекордное количество танкеров с рекордно большим объемом нефти. Эта ситуация потенциально чревата серьезной экологической катастрофой – во много раз повышаются риски аварий и протечек судов. Кроме того эксперты опасаются, что у кого-то из судовладельцев могут не выдержать нервы: они сами начнут сливать старую нефть, чтобы побыстрее заправиться новой за новые деньги. Вернее, уже начали.

В конце апреля огромное маслянистое пятно протяженностью 34 км и шириной почти в 1,5 км было обнаружено в Балтийском море вблизи побережья Польши. Эксперты уверены: оно возникло вследствие разлива нефти из одного из танкеров, маршрут которого пролегал через места загрязнения. Очень похожие пятна все чаще начали появляться у берегов других добывающих стран мира.

Если пролившаяся в океане нефть достигнет суши и охватит многокилометровое побережье, то случится трагедия. По словам эксперта общественного совета при Минприроды РФ Игоря Шкрадюка, сначала негативный эффект ощутят растения и моллюски. Через них пострадает рыба и другая морская живность, входящая в продуктовый ассортимент человека. Словом, мало не покажется никому.

Что же касается финансовых затрат на ликвидацию подобных происшествий, то, как объяснил эксперт, каждый новый день с момента разлива нефти делает каждую каплю сырья все более "неуловимой" в окружающем водяном пространстве. В результате стоимость ликвидации экологической трагедии растет чуть ли не ежеминутно. Иной раз, например, когда нефть выбрасывается в тропическое море, ее сбор обходится в гораздо большую сумму, чем стоит само пролитое сырье.

После взрыва на добывающей платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года пятно от бьющего нефтяного фонтана достигло в окружности почти тысячи километров. Кроме того, возникли многочисленные подводные нефтяные шлейфы: до 16 км в длину, до 5 км в ширину и до 90 метров толщиной. Разлив нефти грозил привести к исчезновению более 400 видов животных. Он продолжался почти полгода, за которые в море вытекло около 5 млн баррелей нефти.

Тогда от катастрофы, помимо нефтяной, пострадали рыболовная и туристическая отрасли США. Авария оставила без работы более 150 тыс рыбаков, а экономические потери туризма на мексиканском побережье за три последующих года, по оценкам отраслевых американских ассоциаций, составили $23 млрд.

Эксперты предупреждают, что последствия экологической катастрофы, которая грозит миру при нынешней ситуации с переполненными танкерами, могут оказаться, как минимум, сопоставимы с ущербом от катастрофы в Мексиканском заливе, а, возможно, и превысят его. По словам специалиста в энергетической сфере, профессора РУДН Владимира Тетельмина, сейчас океан бороздят, точнее дрейфуют возле основных мировых перевалочных портов, не менее 4 тыс крупных танкеров, наполненных под завязку — в их резервуарах находится около 400 млн тонн нефти. Для понимания масштабов: это больше половины всей годовой добычи России. Чем дольше они находятся в море, тем выше риск возникновения аварийной ситуации сразу на нескольких крупных транспортных средствах, каждое из которых способно перевозить до 100 тыс тонн «черного золота».

Кроме того, предупреждают собеседники «МК», недобросовестные владельцы танкеров могут попросту сливать в воду нефть тех трейдеров, которые не смогли продать свой товар и просрочили арендные выплаты, а потом заправлять освободившиеся резервуары сырьем новых поставщиков. При стечении обоих обстоятельств, море, как и в 2010-м, наполнится миллионами баррелей малопригодной для употребления, но серьезно загрязняющей экологию нефти.

Тот же печальный опыт аварии в Мексиканском заливе свидетельствует: поставщикам, так или иначе потерявшим свое сырье и тем самым нанесшим урон природным богатствам планеты, если их поймают, придется прилично раскошелиться. В 2016 году Федеральный суд Нового Орлеана утвердил окончательную сумму, которую должна заплатить компания BP за происшествие на Deepwater Horizon — $20,8 млрд. Всего же затраты нефтяной компании по ликвидации последствий того ЧП оцениваются в $55,5 млрд. Потенциальным завтрашним виновникам аварий придется платить сопоставимые суммы, только вот сделать это им будет гораздо труднее: нефть нынче стоит в разы меньше, чем во времена аварии в Мексиканском заливе, и прибыли нефтяных магнатов резко упали по всему миру.