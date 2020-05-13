Ученые составили неблагоприятный прогноз по урожаю в России

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Озимым на юге страны не хватило воды и тепла.

Исследователи Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук изучили спутниковые снимки южных регионов России и пришли к выводу, что урожайность озимых сельхозкультур в 2020 году будет хуже, чем в предыдущие два года. Как пояснили ученые, на урожайность могут существенно повлиять недостаток влаги в почве и малое количество осадков.

Сотрудники отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН при оценке состояния озимых использовали индекс, который вычисляется по балансу инфракрасного и видимого отраженного солнечного излучения. Берется в расчет также показатель «накопленной активной температуры».

Математическая обработка спутниковых изображений позволяет сравнивать текущую динамику различных типов посевов в разных регионах с тем, как они развивались в годы предыдущие, и на основе этого достаточно точно оценивать фактическое состояние посевов и отклонение динамики их развития от «нормальных» значений в лучшую или худшую сторону.

По данным спутникового мониторинга, уже в начале апреля 2020 года было понятна высокая вероятность неблагоприятного развития озимых культур в южных регионах европейской части России.

К концу апреля стало видно, что динамика развития озимых культур на юге России значительно ухудшилась. Это относится, например, к ряду районов Ставропольского края и Ростовской области.

«К концу апреля, по сравнению с ситуацией в конце марта, возросло количество районов, в которых озимые развиваются хуже, чем в предыдущие два года, - отмечает руководитель отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН Евгений Лупян.

По данным исследователей, общее состояние озимых культур в южных регионах России вызывает опасения. В течение апреля оно значительно ухудшилось. Проблемы в развитии озимых культур на юге Европейской территории России связаны, вероятно, с дефицитом влагообеспеченности, делают вывод исследователи.

В конце апреле влажность почвы на глубинах до 40 сантиметров имела наиболее низкие за два года значения. Сохранялась ситуация с недостаточным количеством осадков на значительной территории Ростовской области, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев.

Помимо этого, неблагоприятным фактором стали весенние заморозки.

Прогноз по урожайности озимых на 2020 год значительно ниже показателей 2019 и 2018 годов. В мае на юге Европейской части России по-прежнему фиксируется недостаток почвенной влаги и осадков.

Источник: Московский Комсомолец