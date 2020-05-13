Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

/В России/

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Об этом пишет РИА Новости.

Законом также предполагается возможность сбора подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги».

Как отмечается, с использованием системы может быть собрано не более половины подписей от числа необходимых.

Ко второму чтению проекта подготовили ряд поправок, в частности, о возможности голосовать по почте и дистанционно.

Ранее в партии «Единая Россия» сообщили, что в Госдуму внесли поправки о возможности голосовать дистанционно.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/746294-gosduma-zakon-golosovanie?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications