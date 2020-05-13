Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

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Ведомство разработало рекомендации по выходу из ограничений для организаций из различных сфер.

Так, школам рекомендовали установить для каждого класса собственное время перемен, а баням — не подавать посетителям напитки. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.В специальном разделе на сайте опубликованы требования к организации работы: химчисток, прачечных, ателье; салонов красоты, саун и бань; магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания; предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сельскохозяйственных предприятий и строек; образовательных организаций; транспорта; организации работы вахтовым методом

Например, в банях и саунах, чтобы ограничить контакты между работниками и посетителями, Роспотребнадзор рекомендует пока не использовать купели и бассейны. Обслуживание должно проводиться по предварительной записи, а интервал между сеансами должен длиться не менее 20 минут. Инвентарь нужно продезинфицировать, а в помещениях перед открытием — провести генеральную уборку, говорится в документе. Кроме того, сотрудникам хотят запретить обедать на рабочих местах, а также предлагать посетителям чай, кофе и другие напитки.

В салонах красоты также предлагается обслуживать клиентов только по записи, соблюдать между посещениями интервал не менее 20 минут, проветривать помещение каждые два часа, проводить влажную уборку каждый день и так далее. В школах ведомство рекомендует установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, по возможности сократить число обучающихся в одном классе и проводить лекции по гигиеническому воспитанию детей. Экипажам самолетов перед каждым рейсом будут измерять температуру, а бортпроводников обяжут носить маски и перчатки весь полет, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы транспорта. На рейсах, которые длятся более двух часов, нужно будет дезинфицировать ручки, выключатели и прочие контактные поверхности. Еду в полете рекомендуют подавать только в одноразовой посуде.Рекомендации по работе кафе и ресторанов разделены на четыре этапа.

Первый подразумевает работу навынос и доставку, бесконтактный контроль температуры у сотрудников, использование масок, перчаток и антисептиков для персонала и курьеров.

Второй — переходный этап, открыться смогут предприятия с числом посадочных мест не более 20 и расстоянием между столами не менее метра.

При третьем этапе (снижение заболеваемости COVID-19 в регионе и стране) работать позволят кафе и ресторанам площадью не более 50 кв. м и не более чем пятью столиками в обеденном зале, массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

На четвертом этапе (отсутствие заболеваний в регионе) открыться разрешат всем предприятиям при условии соблюдения санитарных требований.

Роспотребнадзор также опубликовал общие требованиям для разных сфер. К ним относятся соблюдение социальной дистанции и масочного режима, удаленная работа, если это не нарушает функционирование учреждения, введение посменной работы там, где это возможно, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. 11 мая в ходе телеобращения к нации президент Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней и начале выхода из режима ограничений. Роспотребнадзор ранее направил регионам рекомендации по поэтапному ослаблению карантинных мер. В соответствии с ними на первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, кроме того, работу смогут возобновить небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг. На втором этапе откроют предприятия большей площади и ряд образовательных организаций, а на третьем — все предприятия торговли и сферы услуг без ограничений по площади и числу посетителей.

Источник: РБК