Завтра в Пятигорске состоятся выборы мэра

/В России/

Лучше сказать, не выборы, а процедура избавления от приставки "врио" к должности Дмитрия Ворошилова.

Формально выбирать мэра будет городская дума, где подавляющее большинство представляет "Единую Россию". Так вот, 7 мая решением политсовета секретарем Пятигорского отделения ЕР был назначен Дмитрий Ворошилов. Кандидатуру без пяти минут мэра предложил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Интересно, за кого же проголосуют единороссы из городской думы?

Еще один занимательный факт. Администрация Пятигорска 22 апреля объявляет, что врио мэра стал Ворошилов - замминистра дорожного хозяйства и транспорта края, бывший первый зам главы Пятигорска Травнева, который сейчас в СИЗО.

Потом только 12 мая чиновники выпускают релиз о том, что, оказывается, на пост градоначальника претендуют 8 человек, причем, фамилии кандидатов не называют.

Официально фамилии не названы, кстати, до сих пор. Видимо, в мэрии Пятигорска все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а жителям города и знать не надо, как выбирали мэра?

Часть спектакля играется за закрытым занавесом - увидим только предсказуемый финал.