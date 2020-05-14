В России появятся 25 заводов по переработке мусора

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Альтернатива новых заводов по переработке мусора может быть хуже мусорных полигонов с грамотным управлением. Такое мнение в интервью радио Sputnik координатор Межрегионального общественного движения "ЭкоЛогика" Анна Дмитриева.

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят не менее 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей, говорится в совместном сообщении компаний. Оператором выступит Ростех в лице дочерней компании "РТ-Инвест".

"Мы предполагаем, что речь идет о сжигании, более того, они говорят, что будут использовать различные, но зарубежные технологии. Есть много российских решений, которые уже применяются на промышленных отходах, но по какой-то причине не используются Ростехом. Эта альтернатива хуже, чем полигоны с грамотным управлением. С бесконтрольным наваливанием мусорных отходов всех классов опасности в кучу без соответствующей пересыпки и соблюдения СанПиНов мы получаем результат, который у нас есть", – считает Анна Дмитриева.

Если на новых заводах будут использоваться технологии, которые сейчас продавливаются в Подмосковье и Татарстане, это будет катастрофа, предупредила эксперт.

"Экспертное сообщество на всех уровнях высказалось категорически отрицательно по поводу этих технологий. Они признаны устаревшими, их использовать нецелесообразно, необходимы другие решения. Проводимая сейчас общественно-экологическая экспертиза демонстрирует печальные результаты", – сказала координатор Межрегионального общественного движения "ЭкоЛогика".

По словам Анны Дмитриевой, нужно направить усилия на снижение отрицательного воздействия на здоровье населения и экологию, прежде всего, на безопасность таких заводов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/