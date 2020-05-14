ОСАГО заработает по рыночному принципу

/В России/

Законопроект об индивидуализации тарифов принят в третьем чтении.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении проект закона об индивидуализации ОСАГО. Теперь при расчете тарифов страховщики станут учитывать персональные характеристики водителей. При этом эксперты полагают, что сегодняшний законопроект – это еще не конец реформы и для создания свободного рынка нужно продолжать движение в сторону персонализации.

«Этот пакет поправок укладывается в концепцию индивидуализации ОСАГО и стратегии постепенного перехода от регулируемого тарифа к свободному рыночному», - отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев полагает, что это еще не конец реформы, и со временем необходимо продолжать движение в сторону индивидуализации. То есть расширять тарифный коридор, отменять региональный и автомобильный коэффициенты, которые не отражают рисков водителя на дороге и, следовательно, не должны влиять на тариф.

Журавлев уверен, что со временем система ОСАГО придет к полной либерализации. «Все шаги, предпринятые за последние несколько лет, логично ведут к этому. Но пока мы прошли примерно половину пути».

По новой системе индивидуальный тариф по-прежнему будет назначаться в рамках коридора, который определяет Банк России. Повышенный коэффициент может быть применен к водителям, которые регулярно совершают грубые нарушения правил дорожного движения. В их числе – езда в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч, движение по встречной полосе или проезд на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, переход к более персональному тарифу начался в 2019 году. В начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают базовые ставки на полис, расширился на 20% в обе стороны. Коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя, стало 58 вместо прежних четырех. В результате старшие и опытные водители получили дополнительные скидки. Также изменился коэффициент бонус-малус, учитывающий аварийность. Теперь он рассчитывается ежегодного в единый день, что позволяет упростить проверку данных и исключить потерю истории вождения.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за прошлый год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5%. В 2020 году полисы продолжили эту тенденцию. По итогам I квартала стоимость полиса понизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5 482 руб.