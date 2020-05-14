Вид на жительство при покупке недвижимости? Зачем это нужно

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Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.

Такой законопроект разработало Минэкономразвития, сообщают СМИ. Предполагается, что таким образом удастся привлечь дополнительные инвестиции из-за рубежа.

Чтобы привлечь больше иностранцев в Россию, можно разработать новый тип визы, чтобы пока у человека есть инвестиции в страну, он мог приезжать в любое время и находится в течение определенного времени, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт по вопросам миграции Наталья Власова.

"Основная цель, чтобы развивалась экономика России, и здесь недостаточно, чтобы иностранец просто купил любую недвижимость. России нужны инвестиции, недвижимость второстепенна. Должны быть какие-то критерии. Если бы мы хотели привлечь больше бизнесменов, лучше было бы разработать новый вид визы для бизнесменов, имея которую, они могли бы в любой момент приезжать в Россию. Не настолько привлекательная у нас страна, чтобы к нам стремились получать вид на жительство. Граждане СНГ и так по новому закону, который вступит в силу, будут получать какие-то преференции для оформления вида на жительство. А для иностранцев из дальнего зарубежья это не так интересно. Это не будет пользоваться спросом без дополнительных преференций", – считает Наталья Власова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/