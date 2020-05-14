/В России/

Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа за апрель 2020 года

Рейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Первые лица столиц субъектов ЮФО в СМИ:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Столица субъекта

МедиаИндекс

1

0

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
глава города

Краснодар

13 391,0

2

0

ЛОГВИНЕНКО Алексей Валентинович

глава администрации

Ростов-на-Дону

7 835,0

3

0

ПРОЦЕНКО Елена Степановна

глава администрации

Симферополь

1 975,0

4

+1

ПЕРМЯКОВА Мария Николаевна

врио главы администрации

Астрахань

1 678,6

5

+3

ЛИХАЧЕВ Виталий Викторович
глава города

Волгоград

681,0

6

-2

ТРАПЕЗНИКОВ Дмитрий Викторович
глава администрации

Элиста

587,0

7

+7

ГУБАНОВА Алена Вячеславовна глава города – председатель городской думы

Астрахань

509,0

8

-1

ГАЛУШКО Вера Федоровна

председатель городской думы

Краснодар

292,0

9

+2

ГЕТМАНОВ Андрей Леонидович

глава города

Майкоп

219,0

10

-4

НЕЯРОХИНА Зинаида Васильевна

глава города – председатель городской думы

Ростов-на-Дону

167,0

11

+1

КОЛЕСНИКОВ Владлен Владимирович

председатель городской думы

Волгоград

108,0

12

-3

ОРЗАЕВ Николай Павлович

глава города – председатель городского собрания

Элиста

99,0

13

-3

АГЕЕВ Виктор Николаевич

глава города-председатель городского совета

Симферополь

74,0

14

-1

ДЖАРИМОК Азмет Еристемович

председатель совета народных депутатов

Майкоп

16,0

Лидерами медиарейтинга остались Евгений Первышов (Краснодар), Алексей Логвиненко (Ростов-на-Дону) и Елена Проценко (Симферополь).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

СМИ сообщали, что глава города Краснодар Евгений Первышов подписал постановление с перечнем деятельности предприятий, которые могут оформить спецпропуска для работы в городе. Также СМИ сообщали, что по поручениюЕвгения Первышова в городе начали проводить проверки по нелегальной торговле пропусков, действующих в регионе во время карантина. Помимо этого, глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в Краснодаре не будет дефицита продуктов в магазинах даже во время пандемии.

Глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram сообщил, что жительница южной столицы, у которой подтвердился коронавирус, родила ребенка, роды прошли благополучно. Также Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове к административной ответственности привлекли трёх человек, которые нарушили режим самоизоляции. Помимо этого СМИ сообщали, что Алексей Логвиненко потребовал изменить работу пунктов выдачи пропусков на время самоизоляции из-за образовавшихся возле них очередей.

Глава администрации города Симферополь Елена Проценко сообщила, что у города до конца мая появятся дополнительные источники водообеспечения. Также Елена Проценко в ходе выездного совещания сообщила, что третий этап благоустройства парка "Екатерининский сад" реализуется в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды". Помимо этого СМИ сообщали о назначении Вероники Глоба на должность заместителя главы администрации Елены Проценко.

Самое заметное перемещение в рейтинге у главы города – председателя городской думы Астрахани Алены Губановой (+7). СМИ сообщали, что глава города Астрахань Алена Губанова провела заседание общественной комиссии по рассмотрению кандидатур на звание "Почетный ветеран города Астрахани".

Источник: Медиалогия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

ФНС цифровизирует налоговые вычеты

"Гринпис": новые правила охоты разрешат браконьерство

Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года

КРАСНОЕ ИЛИ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО?

Булочку надо сварить!