Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа за апрель 2020 года

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Рейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Первые лица столиц субъектов ЮФО в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

глава города Краснодар 13 391,0 2 0 ЛОГВИНЕНКО Алексей Валентинович глава администрации Ростов-на-Дону 7 835,0 3 0 ПРОЦЕНКО Елена Степановна глава администрации Симферополь 1 975,0 4 +1 ПЕРМЯКОВА Мария Николаевна врио главы администрации Астрахань 1 678,6 5 +3 ЛИХАЧЕВ Виталий Викторович

глава города Волгоград 681,0 6 -2 ТРАПЕЗНИКОВ Дмитрий Викторович

глава администрации Элиста 587,0 7 +7 ГУБАНОВА Алена Вячеславовна глава города – председатель городской думы Астрахань 509,0 8 -1 ГАЛУШКО Вера Федоровна председатель городской думы Краснодар 292,0 9 +2 ГЕТМАНОВ Андрей Леонидович глава города Майкоп 219,0 10 -4 НЕЯРОХИНА Зинаида Васильевна глава города – председатель городской думы Ростов-на-Дону 167,0 11 +1 КОЛЕСНИКОВ Владлен Владимирович председатель городской думы Волгоград 108,0 12 -3 ОРЗАЕВ Николай Павлович глава города – председатель городского собрания Элиста 99,0 13 -3 АГЕЕВ Виктор Николаевич глава города-председатель городского совета Симферополь 74,0 14 -1 ДЖАРИМОК Азмет Еристемович председатель совета народных депутатов Майкоп 16,0

Лидерами медиарейтинга остались Евгений Первышов (Краснодар), Алексей Логвиненко (Ростов-на-Дону) и Елена Проценко (Симферополь).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

СМИ сообщали, что глава города Краснодар Евгений Первышов подписал постановление с перечнем деятельности предприятий, которые могут оформить спецпропуска для работы в городе. Также СМИ сообщали, что по поручениюЕвгения Первышова в городе начали проводить проверки по нелегальной торговле пропусков, действующих в регионе во время карантина. Помимо этого, глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в Краснодаре не будет дефицита продуктов в магазинах даже во время пандемии.

Глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram сообщил, что жительница южной столицы, у которой подтвердился коронавирус, родила ребенка, роды прошли благополучно. Также Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове к административной ответственности привлекли трёх человек, которые нарушили режим самоизоляции. Помимо этого СМИ сообщали, что Алексей Логвиненко потребовал изменить работу пунктов выдачи пропусков на время самоизоляции из-за образовавшихся возле них очередей.

Глава администрации города Симферополь Елена Проценко сообщила, что у города до конца мая появятся дополнительные источники водообеспечения. Также Елена Проценко в ходе выездного совещания сообщила, что третий этап благоустройства парка "Екатерининский сад" реализуется в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды". Помимо этого СМИ сообщали о назначении Вероники Глоба на должность заместителя главы администрации Елены Проценко.

Самое заметное перемещение в рейтинге у главы города – председателя городской думы Астрахани Алены Губановой (+7). СМИ сообщали, что глава города Астрахань Алена Губанова провела заседание общественной комиссии по рассмотрению кандидатур на звание "Почетный ветеран города Астрахани".

Источник: Медиалогия