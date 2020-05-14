Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа за апрель 2020 года
Рейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Первые лица столиц субъектов ЮФО в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Столица субъекта
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Краснодар
|
13 391,0
|
2
|
0
|
ЛОГВИНЕНКО Алексей Валентинович
глава администрации
|
Ростов-на-Дону
|
7 835,0
|
3
|
0
|
ПРОЦЕНКО Елена Степановна
глава администрации
|
Симферополь
|
1 975,0
|
4
|
+1
|
ПЕРМЯКОВА Мария Николаевна
врио главы администрации
|
Астрахань
|
1 678,6
|
5
|
+3
|
ЛИХАЧЕВ Виталий Викторович
|
Волгоград
|
681,0
|
6
|
-2
|
ТРАПЕЗНИКОВ Дмитрий Викторович
|
Элиста
|
587,0
|
7
|
+7
|
ГУБАНОВА Алена Вячеславовна глава города – председатель городской думы
|
Астрахань
|
509,0
|
8
|
-1
|
ГАЛУШКО Вера Федоровна
председатель городской думы
|
Краснодар
|
292,0
|
9
|
+2
|
ГЕТМАНОВ Андрей Леонидович
глава города
|
Майкоп
|
219,0
|
10
|
-4
|
НЕЯРОХИНА Зинаида Васильевна
глава города – председатель городской думы
|
Ростов-на-Дону
|
167,0
|
11
|
+1
|
КОЛЕСНИКОВ Владлен Владимирович
председатель городской думы
|
Волгоград
|
108,0
|
12
|
-3
|
ОРЗАЕВ Николай Павлович
глава города – председатель городского собрания
|
Элиста
|
99,0
|
13
|
-3
|
АГЕЕВ Виктор Николаевич
глава города-председатель городского совета
|
Симферополь
|
74,0
|
14
|
-1
|
ДЖАРИМОК Азмет Еристемович
председатель совета народных депутатов
|
Майкоп
|
16,0
Лидерами медиарейтинга остались Евгений Первышов (Краснодар), Алексей Логвиненко (Ростов-на-Дону) и Елена Проценко (Симферополь).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:
СМИ сообщали, что глава города Краснодар Евгений Первышов подписал постановление с перечнем деятельности предприятий, которые могут оформить спецпропуска для работы в городе. Также СМИ сообщали, что по поручениюЕвгения Первышова в городе начали проводить проверки по нелегальной торговле пропусков, действующих в регионе во время карантина. Помимо этого, глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в Краснодаре не будет дефицита продуктов в магазинах даже во время пандемии.
Глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram сообщил, что жительница южной столицы, у которой подтвердился коронавирус, родила ребенка, роды прошли благополучно. Также Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове к административной ответственности привлекли трёх человек, которые нарушили режим самоизоляции. Помимо этого СМИ сообщали, что Алексей Логвиненко потребовал изменить работу пунктов выдачи пропусков на время самоизоляции из-за образовавшихся возле них очередей.
Глава администрации города Симферополь Елена Проценко сообщила, что у города до конца мая появятся дополнительные источники водообеспечения. Также Елена Проценко в ходе выездного совещания сообщила, что третий этап благоустройства парка "Екатерининский сад" реализуется в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды". Помимо этого СМИ сообщали о назначении Вероники Глоба на должность заместителя главы администрации Елены Проценко.
Самое заметное перемещение в рейтинге у главы города – председателя городской думы Астрахани Алены Губановой (+7). СМИ сообщали, что глава города Астрахань Алена Губанова провела заседание общественной комиссии по рассмотрению кандидатур на звание "Почетный ветеран города Астрахани".
Источник: Медиалогия