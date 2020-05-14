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Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

20 599

125 748,1

2

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

15 523

79 804,4

3

+1

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

13 803

72 016,4

4

-1

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

9 632

55 185,0

5

0

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 835

27 955,0

6

0

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 465

15 405,4

7

0

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская обл.

3 286

13 864,6

8

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

886

4 002,1

 

 

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В Южном федеральном округе в апреле 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

 

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Сергей Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы. Сергей Аксенов сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров, не имеющих в Крыму регистрации или собственности.

 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все жители региона без исключения обязаны ходить в медицинских масках. Вениамин Кондратьев на краевом совещании озвучил первоочередные меры поддержки незащищенных категорий населения в период карантина. Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае небольшие группы артистов проведут концерты в День Победы во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал изменить работу пунктов выдачи пропусков на передвижение по городу в период самоизоляции. Василий Голубев сообщил, что жители Ростовской области с 1 мая обязаны носить маски или респираторы в общественных местах. Также Василий Голубев заявил, что в Ростовской области введут обязательные тесты на коронавирус в домах престарелых.

 

 

Главы регионов в апреле 2020 года:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

100 085

985 137,4

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

38 560

304 383,5

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

16 758

181 313,7

4

+4

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

19 726

164 096,5

5

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

18 840

153 077,4

6

+4

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

20 906

152 671,6

7

0

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

33 874

149 803,6

8

-2

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

14 269

148 693,2

9

-4

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

20 599

125 748,1

10

+4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

14 369

87 173,2

11

+4

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

11 242

86 958,4

12

+1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

15 523

79 804,4

13

-4

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

11 383

78 785,6

14

-2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

7 385

78 002,8

15

+3

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

13 803

72 016,4

16

+5

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

9 379

70 269,3

17

+5

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

9 678

69 425,5

18

new

УЙБА Владимир Викторович

Коми

9 035

65 615,3

19

-8

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

15 566

65 333,1

20

+7

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7 945

62 356,1

21

-5

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

13 115

60 565,8

22

-3

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

9 052

57 062,1

23

+12

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

8 846

55 295,5

24

-7

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

9 632

55 185,0

25

0

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

5 569

54 784,2

26

+12

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

6 540

53 648,4

27

-3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

9 709

53 470,1

28

-2

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

7 709

52 691,5

29

new

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

6 065

50 769,2

30

-2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

7 113

49 264,2

31

-2

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

8 350

42 496,5

32

-12

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

8 540

42 455,7

33

new

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

5 060

41 601,9

34

0

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

6 981

39 551,0

35

+5

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

5 899

39 406,0

36

-13

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 748

37 646,1

37

-7

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

7 705

37 049,5

38

+1

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

5 154

36 997,2

39

-8

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

9 981

36 500,2

40

-7

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 723

36 089,2

41

+5

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

7 108

32 869,4

42

+3

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 088

31 166,3

43

+11

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 659

30 137,3

44

+4

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

4 482

29 973,0

45

+12

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

4 502

29 302,3

46

+6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8 331

28 918,2

47

-3

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 835

27 955,0

48

-11

УСС Александр Викторович

Красноярский край

6 180

26 452,3

49

-17

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

5 431

26 318,0

50

-14

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 146

26 163,2

51

-8

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

10 921

25 571,6

52

+12

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 401

25 494,9

53

-4

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

6 975

24 635,5

54

+8

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 804

24 304,1

55

-13

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 778

23 332,8

56

-5

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 620

23 143,0

57

-10

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 989

22 875,1

58

0

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

4 747

22 333,1

59

+12

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

5 833

21 041,0

60

-10

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 885

20 401,0

61

-5

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

3 947

19 499,1

62

+1

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 461

19 047,3

63

+11

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

3 268

18 254,2

64

+2

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 547

17 893,1

65

-12

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 587

17 768,0

66

-7

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 103

16 380,0

67

-7

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 465

15 405,4

68

+7

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

3 419

14 785,3

69

-14

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

4 091

14 325,0

70

+7

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 989

14 322,1

71

-6

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 286

13 864,6

72

-2

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 498

13 359,2

73

0

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

2 626

12 778,0

74

-6

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

2 428

11 975,5

75

-6

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

2 691

11 540,4

76

-9

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 124

10 899,0

77

+2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 656

10 735,0

78

+4

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

2 102

10 692,1

79

+4

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 618

9 440,0

80

new

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 594

9 394,0

81

-3

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия - Алания

4 335

9 393,2

82

-2

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 160

9 019,0

83

-7

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 236

7 514,0

84

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

816

4 378,1

85

-4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

886

4 002,1

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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