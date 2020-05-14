Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.
Главы регионов Южного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
20 599
|
125 748,1
|
2
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
15 523
|
79 804,4
|
3
|
+1
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
13 803
|
72 016,4
|
4
|
-1
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
9 632
|
55 185,0
|
5
|
0
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 835
|
27 955,0
|
6
|
0
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 465
|
15 405,4
|
7
|
0
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
3 286
|
13 864,6
|
8
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
886
|
4 002,1
Комментарии:
В Южном федеральном округе в апреле 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Сергей Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы. Сергей Аксенов сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров, не имеющих в Крыму регистрации или собственности.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все жители региона без исключения обязаны ходить в медицинских масках. Вениамин Кондратьев на краевом совещании озвучил первоочередные меры поддержки незащищенных категорий населения в период карантина. Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае небольшие группы артистов проведут концерты в День Победы во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал изменить работу пунктов выдачи пропусков на передвижение по городу в период самоизоляции. Василий Голубев сообщил, что жители Ростовской области с 1 мая обязаны носить маски или респираторы в общественных местах. Также Василий Голубев заявил, что в Ростовской области введут обязательные тесты на коронавирус в домах престарелых.
Главы регионов в апреле 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
100 085
|
985 137,4
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
38 560
|
304 383,5
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16 758
|
181 313,7
|
4
|
+4
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
19 726
|
164 096,5
|
5
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
18 840
|
153 077,4
|
6
|
+4
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
20 906
|
152 671,6
|
7
|
0
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
33 874
|
149 803,6
|
8
|
-2
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
14 269
|
148 693,2
|
9
|
-4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
20 599
|
125 748,1
|
10
|
+4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
14 369
|
87 173,2
|
11
|
+4
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
11 242
|
86 958,4
|
12
|
+1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
15 523
|
79 804,4
|
13
|
-4
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 383
|
78 785,6
|
14
|
-2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
7 385
|
78 002,8
|
15
|
+3
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
13 803
|
72 016,4
|
16
|
+5
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
9 379
|
70 269,3
|
17
|
+5
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
9 678
|
69 425,5
|
18
|
new
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
9 035
|
65 615,3
|
19
|
-8
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
15 566
|
65 333,1
|
20
|
+7
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7 945
|
62 356,1
|
21
|
-5
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
13 115
|
60 565,8
|
22
|
-3
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
9 052
|
57 062,1
|
23
|
+12
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
8 846
|
55 295,5
|
24
|
-7
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
9 632
|
55 185,0
|
25
|
0
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
5 569
|
54 784,2
|
26
|
+12
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
6 540
|
53 648,4
|
27
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
9 709
|
53 470,1
|
28
|
-2
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
7 709
|
52 691,5
|
29
|
new
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
6 065
|
50 769,2
|
30
|
-2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
7 113
|
49 264,2
|
31
|
-2
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
8 350
|
42 496,5
|
32
|
-12
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
8 540
|
42 455,7
|
33
|
new
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
5 060
|
41 601,9
|
34
|
0
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 981
|
39 551,0
|
35
|
+5
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
5 899
|
39 406,0
|
36
|
-13
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 748
|
37 646,1
|
37
|
-7
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 705
|
37 049,5
|
38
|
+1
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
5 154
|
36 997,2
|
39
|
-8
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
9 981
|
36 500,2
|
40
|
-7
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 723
|
36 089,2
|
41
|
+5
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
7 108
|
32 869,4
|
42
|
+3
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 088
|
31 166,3
|
43
|
+11
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 659
|
30 137,3
|
44
|
+4
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
4 482
|
29 973,0
|
45
|
+12
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
4 502
|
29 302,3
|
46
|
+6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8 331
|
28 918,2
|
47
|
-3
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 835
|
27 955,0
|
48
|
-11
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
6 180
|
26 452,3
|
49
|
-17
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 431
|
26 318,0
|
50
|
-14
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
5 146
|
26 163,2
|
51
|
-8
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
10 921
|
25 571,6
|
52
|
+12
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
5 401
|
25 494,9
|
53
|
-4
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
6 975
|
24 635,5
|
54
|
+8
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 804
|
24 304,1
|
55
|
-13
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
4 778
|
23 332,8
|
56
|
-5
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 620
|
23 143,0
|
57
|
-10
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
3 989
|
22 875,1
|
58
|
0
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
4 747
|
22 333,1
|
59
|
+12
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
5 833
|
21 041,0
|
60
|
-10
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 885
|
20 401,0
|
61
|
-5
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
3 947
|
19 499,1
|
62
|
+1
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 461
|
19 047,3
|
63
|
+11
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
3 268
|
18 254,2
|
64
|
+2
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 547
|
17 893,1
|
65
|
-12
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 587
|
17 768,0
|
66
|
-7
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
3 103
|
16 380,0
|
67
|
-7
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
2 465
|
15 405,4
|
68
|
+7
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
3 419
|
14 785,3
|
69
|
-14
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
4 091
|
14 325,0
|
70
|
+7
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 989
|
14 322,1
|
71
|
-6
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 286
|
13 864,6
|
72
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 498
|
13 359,2
|
73
|
0
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 626
|
12 778,0
|
74
|
-6
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
2 428
|
11 975,5
|
75
|
-6
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
2 691
|
11 540,4
|
76
|
-9
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 124
|
10 899,0
|
77
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 656
|
10 735,0
|
78
|
+4
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
2 102
|
10 692,1
|
79
|
+4
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 618
|
9 440,0
|
80
|
new
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 594
|
9 394,0
|
81
|
-3
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия - Алания
|
4 335
|
9 393,2
|
82
|
-2
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 160
|
9 019,0
|
83
|
-7
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 236
|
7 514,0
|
84
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
816
|
4 378,1
|
85
|
-4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
886
|
4 002,1
Источник: Медиалогия