Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 20 599 125 748,1 2 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 15 523 79 804,4 3 +1 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 13 803 72 016,4 4 -1 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 9 632 55 185,0 5 0 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 7 835 27 955,0 6 0 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 465 15 405,4 7 0 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 3 286 13 864,6 8 0 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 886 4 002,1

Комментарии:

В Южном федеральном округе в апреле 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Сергей Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы. Сергей Аксенов сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров, не имеющих в Крыму регистрации или собственности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все жители региона без исключения обязаны ходить в медицинских масках. Вениамин Кондратьев на краевом совещании озвучил первоочередные меры поддержки незащищенных категорий населения в период карантина. Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае небольшие группы артистов проведут концерты в День Победы во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал изменить работу пунктов выдачи пропусков на передвижение по городу в период самоизоляции. Василий Голубев сообщил, что жители Ростовской области с 1 мая обязаны носить маски или респираторы в общественных местах. Также Василий Голубев заявил, что в Ростовской области введут обязательные тесты на коронавирус в домах престарелых.

Главы регионов в апреле 2020 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 100 085 985 137,4 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 38 560 304 383,5 3 0 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 16 758 181 313,7 4 +4 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 19 726 164 096,5 5 -1 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 18 840 153 077,4 6 +4 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 20 906 152 671,6 7 0 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 33 874 149 803,6 8 -2 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 14 269 148 693,2 9 -4 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 20 599 125 748,1 10 +4 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 14 369 87 173,2 11 +4 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 11 242 86 958,4 12 +1 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 15 523 79 804,4 13 -4 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 11 383 78 785,6 14 -2 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 7 385 78 002,8 15 +3 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 13 803 72 016,4 16 +5 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 9 379 70 269,3 17 +5 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 9 678 69 425,5 18 new УЙБА Владимир Викторович Коми 9 035 65 615,3 19 -8 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 15 566 65 333,1 20 +7 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 7 945 62 356,1 21 -5 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 13 115 60 565,8 22 -3 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 9 052 57 062,1 23 +12 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 8 846 55 295,5 24 -7 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 9 632 55 185,0 25 0 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калиниградская обл. 5 569 54 784,2 26 +12 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 6 540 53 648,4 27 -3 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 9 709 53 470,1 28 -2 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 7 709 52 691,5 29 new ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 6 065 50 769,2 30 -2 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 7 113 49 264,2 31 -2 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 8 350 42 496,5 32 -12 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 8 540 42 455,7 33 new СОЛОДОВ Владимир Викторович Камчатский край 5 060 41 601,9 34 0 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 6 981 39 551,0 35 +5 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 5 899 39 406,0 36 -13 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 3 748 37 646,1 37 -7 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 7 705 37 049,5 38 +1 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 5 154 36 997,2 39 -8 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 9 981 36 500,2 40 -7 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 5 723 36 089,2 41 +5 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 7 108 32 869,4 42 +3 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 4 088 31 166,3 43 +11 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 4 659 30 137,3 44 +4 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 4 482 29 973,0 45 +12 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 4 502 29 302,3 46 +6 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8 331 28 918,2 47 -3 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 7 835 27 955,0 48 -11 УСС Александр Викторович Красноярский край 6 180 26 452,3 49 -17 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 5 431 26 318,0 50 -14 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 146 26 163,2 51 -8 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 10 921 25 571,6 52 +12 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 401 25 494,9 53 -4 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 6 975 24 635,5 54 +8 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 804 24 304,1 55 -13 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 778 23 332,8 56 -5 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 2 620 23 143,0 57 -10 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 989 22 875,1 58 0 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 4 747 22 333,1 59 +12 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 5 833 21 041,0 60 -10 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 885 20 401,0 61 -5 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 3 947 19 499,1 62 +1 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 3 461 19 047,3 63 +11 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 3 268 18 254,2 64 +2 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 2 547 17 893,1 65 -12 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 2 587 17 768,0 66 -7 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 103 16 380,0 67 -7 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 465 15 405,4 68 +7 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 3 419 14 785,3 69 -14 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 4 091 14 325,0 70 +7 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 2 989 14 322,1 71 -6 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская область 3 286 13 864,6 72 -2 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 498 13 359,2 73 0 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 626 12 778,0 74 -6 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 2 428 11 975,5 75 -6 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 2 691 11 540,4 76 -9 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 124 10 899,0 77 +2 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 656 10 735,0 78 +4 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 2 102 10 692,1 79 +4 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 618 9 440,0 80 new БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич Ненецкий АО 1 594 9 394,0 81 -3 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 4 335 9 393,2 82 -2 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 1 160 9 019,0 83 -7 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 236 7 514,0 84 0 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 816 4 378,1 85 -4 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 886 4 002,1

Источник: Медиалогия