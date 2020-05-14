ФНС цифровизирует налоговые вычеты

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Введение электронной формы подачи на налоговый вычет направлено на продавливание главной задачи ФНС последних лет – получение онлайн-доступа к счетам физических лиц.

Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik председатель комитета по налогам Московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила правительству запустить три цифровых проекта с социально-экономическим эффектом, сообщают СМИ. Речь идет, в том числе, об упрощенной процедуре вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

"Вопрос не столько в том, что эта процедура сложна с точки зрения подачи документов, вопрос в том, как проверяются эти документы налоговыми органами. Форма подачи играет меньшее значение, чем отношение налогового органа к проверке таких документов. Электронная подача документов должна облегчить получения вычета, но скорее всего здесь зашита другая вещь. Налоговый орган с помощью электронной подачи продавливает возможность получения без каких-либо дополнительных разрешений и прочего полный доступ к выпискам из банков по движению денежных средств физических лиц. Сейчас налоговый орган это делать не может. Это сведет в ноль банковскую тайну, которая и так на сегодняшний день очень призрачна. Думаю, вероятность принятия такого законопроекта достаточно велика", – сказал Сергей Зеленов.

Кроме того, ФНС предлагает внедрить упрощенную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) через мобильное приложение и создать удостоверяющий центр (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.

Источник: ttps://radiosputnik.ria.ru/