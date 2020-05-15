В "Партии Роста " предложили вернуть прежний пенсионный возраст. Разбираем перспективы

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Ждать возвращение прежнего пенсионного возраста не стоит, слишком большая нормативно-правовая работа уже проведена, заявил в интервью радио Sputnik председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Я сомневаюсь, что законодательство будет пересмотрено в этой части, потому что слишком далеко зашли с точки зрения всех нормативно-правовых оформлений, документов, методик расчета и т.д., чтобы возвращаться назад. Я думаю, что единственное, что возможно в плане снижения возраста получения права на пенсию - это поиск тех категорий, которым возможно уход и оформление выхода на пенсию в более ранние сроки, кроме тех, которые уже предусмотрены действующим законодательством. Либо пропорциональное уменьшение пенсии при оформлении ее на сроки менее, чем предустановленные действующим законодательством", - считает сенатор.

Ранее стало известно, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко выступили с инициативой вернуть прежний пенсионный возраст. По мнению депутатов, это позволит защитить предпенсионеров от возможных сокращений в связи с кризисом в условиях пандемии.

Соблазн избавиться от специалистов предпенсионного возраста у работодателей действительно есть, рассказал радио Sputnik доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Но и у государства есть рычаги, которые позволят этого не допустить.

"Естественно, что работодатели хотят сократить рабочую силу. В силу опыта и стажа пенсионеры и предпенсионеры получают относительно большие зарплаты, и есть соблазн с ними рассчитаться и, таким образом снизить затраты на труд. Но никто не отменял законодательство, которое защищает предпенсионеров. Я, надеюсь, при попытке уволить пенсионеров и предпенсионеров Генпрокуратура будет стоять на страже норм закона о том, что это дело недопустимо", - считает экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/