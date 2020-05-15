Начальник Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску полковник полиции Кушнир Дмитрий Михайлович информирует:

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Президентом Российской Федерации подписан ряд федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграции.

24 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 135 - ФЗ «О внесении изменений в статью 13 (3) Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» исключающий из указанной статьи норму, ограничивающую одним разом число обращений иностранного гражданина за переоформлением патента. В этой связи иностранным гражданам, прибывшим в российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющем трудовую деятельность на основании патента, предоставлена возможность неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда с территории Российской Федерации.

24 апреля 2020 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 129 – ФЗ «О внесении изменений в статью 333 (35) Налогового кодекса Российской Федерации»), предусматривающие освобождение от уплаты государственной пошлины лицами, постоянно проживающими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при приеме в гражданство Российской Федерации с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Помимо этого, 28 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 17 апреля 2020 года № 525 «О внесении изменений в Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», предусматривающее расширение перечня оснований, при которых срок действия визы во время пребывания инверсного гражданина в Российской Федерации может быть продлён.

К числу таких случаев отнесено отсутствие возможности покинуть территорию Российской Федерации в связи с введением государством гражданской принадлежности либо постоянного или преимущественного проживания иностранного гражданина на своей территории ограничительных мероприятий (карантина) в целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения. При наличии указанных обстоятельств срок действия имеющейся у иностранного гражданина визы может быть неоднократно продлен не более чем на 90 дней без взимания государственной пошлины.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску