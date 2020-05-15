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14 мая состоялось заседание Правительства. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством исполняющего обязанности Председателя Правительства – Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

Участники заседания обсудили выделение бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из отраслей, пострадавших от коронавируса, а также на оказание помощи российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В числе рассмотренных на заседании вопросов были также поправки в Налоговый кодекс, направленные на снижение издержек предприятий, осуществляющих безвозмездную передачу имущества и продовольственных товаров больницам и социально ориентированным некоммерческим организациям, выделение средств на доплаты сотрудникам социальных учреждений и медикам, работающим с больными коронавирусом.

В заседании приняли участие заместители Председателя Правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, а также федеральные министры Евгений Дитрих, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Владимир Колокольцев, Антон Котяков, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Ольга Любимова, Денис Мантуров, Олег Матыцин, Михаил Мурашко, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Максим Решетников, Антон Силуанов, Валерий Фальков, Константин Чуйченко, Максут Шадаев, Сергей Шойгу, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.