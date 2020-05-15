Коллегия коллег

/В России/

По итогам расширенного заседания коллегии Росмолодежи, её представители заявили, что в молодёжных форумах сегодня участвуют в год более 1 млн человек(!).

Ответственно заявляю, что в стране едва ли наберется 1 млн человек, который знает хотя бы о существовании, а тем более деятельности этой поистине странной структуры.

Зачем надуваете мыльный пузырь с такими приписками? Кого хотите обмануть?

А ещё Росмол отчитывается о международной деятельности меморандумами.

Россия находится в сложнейшей ситуации на мировой арене. Бесконечные тёрки с Западом, войны на Ближнем востоке, борьба за влияние в СНГ, санкции, переписывание истории и снос памятников. Что делает Росмол? Организовывает меморандум с Камбоджей!

Карл, Наташ, и все остальные. Перечитаем по слогам. С Кам-бод-жей!

Как строится работа с русскоязычными соотечественниками?

Как формируется повестка в СНГ? Какая помощь оказывается пророссийским молодежным структурам Украины?

Россия в 2018-2019м заявила себя на африканском континенте, Президент выделил в 2017г. 6 млрд руб на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России.

Где продолжение этой работы, когда будут результаты?

Сколько студентов из-за рубежа приехало при содействии Росмола в российские вузы?

Сколько это принесло средств в экономику страны?

А слайд «Социальная активность» показывает полную профанацию проекта. На 28 млн молодых людей- 7000 участников и 10 центров в МЧС - МЧС вообще причем? Ей разве нечем заняться с наводнениями, пожарами и эпидемиями...



Какова эффективность расходования 10 млрд рублей в год, таких важных денег для страны в условиях кризиса? Не лучше ли на них оплатить процент по ипотеке на 10 лет молодым врачам?



Вопросы можно задавать бесконечно. Будут ли ответы?