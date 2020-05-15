Результаты опроса об обновлении партийной системы страны

/В России/

ИА «Реалист» @realtribune приводит результаты первого экспертного опроса, посвященного предстоящему обновлению партийной системы страны.

Участникам опроса предлагалось назвать имена наиболее вероятных преемников лидера коммунистов Геннадия Зюганова, оценить перспективы партии в Единый день голосования в 2020 году и на выборах в Госдуму-2021, а также ответить на вопрос об актуальности левой повестки для России и способности КПРФ удовлетворить этот запрос граждан.

- Наибольшие шансы возглавить КПРФ после ухода Зюганова есть у Юрия Афонина, Сергея Левченко, Леонида Зюганова и Валерия Рашкина.

- В условиях социально-экономического кризиса в стране, запрос на левую альтернативу будет только возрастать, однако КПРФ не в состоянии ответить на него и пойди против кураторов из Администрации президента.

- На предстоящих выборах в региональные собрания в 2020 году и в Госдуму в 2021 году, по прогнозам экспертов, КПРФ способна набрать от 15 до 35%.