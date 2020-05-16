Изменения избирательного законодательства - новые возможности для манипуляций

/В России/

13 мая Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла законопроекты, ужесточающие избирательное законодательство и открывающие дополнительные возможности для искажения итогов выборов.

В частности, новые нормы усложняют регистрацию кандидатов через сбор подписей, способствуют расширению практики голосования вне предназначенных для этого помещений, а также применению почтового и дистанционного электронного голосования. Кроме того, изменения законодательства прямо поражают в праве участвовать в выборах новые категории граждан.

Мы убеждены, что введение этих норм направлено на значительное расширение возможности манипуляций электоральным процессом со стороны властей, в том числе фальсификаций итогов голосования. Также эти нормы очевидным образом нарушают конституционные права отдельных категорий российских граждан.

Особое внимание на себя обращает то, что эти изменения цинично вносятся в законодательство именно в тот момент, когда российское общество занято борьбой с эпидемией, а внимание граждан отвлечено на решение личных проблем, связанных с режимом ограничений.

Вместо того, чтобы провести настоящую реформу избирательного процесса, в которой остро нуждаются общество и государство, власть делает очередной шаг к уничтожению остатков доверия к выборам и их окончательному превращению в фейковую процедуру.

«Яблоко» выступает категорически против введения подобных норм и настаивает на широкой либерализации избирательного законодательства. В частности, мы выступаем за полную отмену подписного барьера на выборах и введение избирательного залога. Кроме того, мы настаиваем на полной отмене так называемого муниципального фильтра и обеспечении максимального доступа граждан к избирательному процессу.

Право избирать и быть избранным гарантировано российской Конституцией.

Без честных, открытых и конкурентных выборов у нашей страны нет будущего!

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»