Фактор времени не будет учитываться при расчёте федеральных выплат медработникам

/В России/

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения Президента утвердило Правительство.

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам.

Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

Поддержать медработников, которые сегодня трудятся в условиях повышенной нагрузки, поручил Президент Владимир Путин. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Именно такое поручение дал Президент.

Председатель Правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. «Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Источник: http://government.ru/