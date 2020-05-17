Правительство смягчило требования по льготным кредитам для экспортёров сельхозпродукции

/В России/

Эта мера поддержит аграриев на фоне распространения COVID-19

Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год. Такое постановление утвердило Правительство России.

Соглашения о повышении конкурентоспособности – один из инструментов федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Они открывают агробизнесу доступ к кредитам по льготным ставкам в обмен на обязательства по наращиванию экспорта сельхозтоваров.

При этом, если агрофирма не достигает зафиксированных в соглашении показателей, банк пересматривает ставку по кредиту с льготной на коммерческую. Благодаря изменению механизма госсубсидирования это правило будет приостановлено на 2020 год.

Мера направлена на поддержку сельхозпроизводителей, терпящих убытки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: http://government.ru/