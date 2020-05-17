Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в области, что в регионе отменяется пропускной режим

/В России/

Кроме того, начинают работать небольшие непродовольственные магазины.

Открываются парикмахерские, химчистки.

Разрешаются прогулки, занятия спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Сохраняются масочный режим, самоизоляция для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в регионе могут вернуться к обязательной самоизоляции и электронным пропускам, сказал губернатор.