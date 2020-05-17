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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в области, что в регионе отменяется пропускной режим

Кроме того, начинают работать небольшие непродовольственные магазины.

Открываются парикмахерские, химчистки.
Разрешаются прогулки, занятия спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Сохраняются масочный режим, самоизоляция для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в регионе могут вернуться к обязательной самоизоляции и электронным пропускам, сказал губернатор.

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Категория: Новости / В России

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