Новый куратор Кавказа Юрий Трутнев взялся за госполитику и иностранных инвесторов в регионе

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В данный момент завершается передача полномочий от Минкавказа РФ в Минэк, об этом сообщил первый зам Трутнева Михаил Бабич на совещании с главами субъектов СКФО.

На встрече поднимались вопросы, связанные с внедрением системных подходов по развитию макрорегиона и раскрытию его потенциала. Основной акцент во время совещания был сделан на создание оптимальной модели стимулирования инвестдеятельности. Также Бабич отметил, что сейчас важно синхронизовать действия местных и федеральных властей. Кроме того, по поручению зампреда Трутнева министерство работает над улучшением госполитики на Кавказе. Этап трансформации в регионе должен быть синхронизирован со сроками формирования бюджета на три предстоящих года. Напомним, ранее стало известно, что минэк подготовил законопроект согласно которому иностранные бизнесмены смогут, уже летом следующего года, получить вид на жительство в РФ после покупки недвижимости.