Справедливая Россия начала подготовку к выборам в регионах.

/В России/

Вчера Сергей Миронов назначил своих представителей в Коми, в Пензенской и Брянской областях.

Им поручено координировать и контролировать работу региональных отделений по подготовке и проведению избирательных кампаний.

- На территории Республики Коми представителем назначена руководитель фракции "СР" в Госсовете региона Татьяна Саладина. Которая между прочим выступала против внесения поправок в закон о выборах главы Коми, дающие возможность участвовать в кампании самовыдвиженцам.

- В Коми в ЕДГ помимо выборов главы региона, будут избираться депутаты в республиканский парламент.

- В Пензенской области – член партии СР Анна Очкина. Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ. Не самый сильный политик, но говорят, что "продвигает" Анну Очкову Борис Кагарлицкий.

- В области в ЕДГ избиратели будут выбирать губернатора, а также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по 147-му одномандатному избирательному округу, депутат от которого Леонид Левин назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

- В Брянской области – член партии СР Алексей Тимошков. Предприниматель, сын владельца ТРЦ "Тимошковых".

- В сентябре в регионе запланированы выборы губернатора.