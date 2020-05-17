/В России/

Оказывается, что в невыплатах денег медикам виноваты не регионы (которые бюрократическую канитель развели), а Правительство РФ, которое эти правила согласовало (а теперь в спешном порядке принимает новые).

Читаем Документ: Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 484, где четко сказано: Выплаты производятся в апреле - июне за фактически отработанное время и не могут превышать предельные значения:

- 80 тыс. руб. в месяц - для врачей стационаров;

- 50 тыс. руб. в месяц - для среднего медперсонала стационаров и врачей скорой помощи;

- 25 тыс. руб. в месяц - для среднего и младшего медперсонала скорой помощи, водителей скорой помощи, а также младшего медперсонала стационаров.

Вот регионы и бросились считать это «фактически отработанное время», в часах, минутах. И в итоге на руки врачи получили по 200-300 рублей. Сейчас, как я понимаю примут простую «папскую буллу» - всем раздать по 25, 50 и 80 тысяч. Но тем не менее, интересно, кто придумал тезис «виноваты во всем регионы», если под постановлением стоит подпись Мишустина?