Невеселый прогноз экспертов: треть российских компаний ждет гибель

Экономисты оценили бизнес-пейзаж после битвы с коронавирусом.

Около миллиона компаний малого и среднего бизнеса могут уйти с рынка или, попросту говоря, схлопнуться до конца лета текущего года. Такие данные обнародовала «Опора России». Ранее, в ходе социологических исследований выяснилось, что треть предпринимателей увидели угрозу краха их бизнеса уже этой осенью – после того как мораторий на банкротства будет отменен. По данным Центра стратегических разработок, наибольшая угроза нависла над компаниями, работающими в сферах непродовольственной торговли и услуг.

В России, если верить официальной статистике, всего около 5,5 млн. малых и средних предприятий (включая ИП). До конца текущего года значительная часть из них не дотянут: об этом свидетельствуют свежие исследования и соцопросы предпринимателей. Рознятся только цифры: кто-то «приговаривает к смерти» 10% всех компаний малого и среднего бизнеса, кто-то свыше 30%. Например, по данным опроса Ernst & Young, в России каждая десятая компания находится на грани закрытия, а свыше половины (51%) сможет продержаться не более одного-трех месяцев в текущем режиме ограничений, введенных из-за пандемии.

Связано это с тем, что остановка деятельности уже в апреле поставила многие организации в сложную ситуацию — фирмы не имеют оборотных средств, финансовые запасы быстро истощаются.

Самые большие потери, как показывают опросы предпринимателей, несут предприятия гостиничного бизнеса, сферы туризма, услуг, фитнеса. «Как только в октябре будет снято введенное правительством вето на банкротство, прекратить свою деятельность могут около 10% предприятий малого, среднего и макробизнеса - те, у кого оказалось недостаточно средств, чтобы пережить сложный период», — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом эксперт считает, что меры поддержки правительства — отсрочка по налоговым платежам, прямая материальная помощь на выплаты зарплат - помогут большинству организаций вернуться к работе и восстановить прежние обороты уже в следующем году.

Эксперт ссылается на опыт «мирного времени»: если закрывается кафе, ресторан или салон красоты, то очень часто на том же месте сразу открываются аналогичные предприятия - зачастую с теми же работниками и владельцами. Так что банкротство – это не всегда закрытие и увольнение людей. Очень часто оно подразумевает в России лишь смену собственников и названия предприятия.

Тем не менее, эксперты прогнозируют рост глобального рынка слияний и поглощений уже с июля. Выжившие в период пандемии компании начнут массово скупать банкротов, число которых будет множиться примерно так же, как число инфицированных в апреле.

Мерить числом предприятий экономику России неверно, потому что вклад каждого предприятия в хозяйственную деятельность того или иного региона страны разный, говорит Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари». Поэтому эксперт считает более корректным считать грядущий ущерб не числом компаний, ушедших с рынка, а снижением валового продукта.

«По моей пессимистичной оценке страна недосчитается 3-4% ВВП в 2020 году. Будет всплеск безработицы, но она рассосется уже в текущем году, — полагает он. — Спрос на услуги ресторанов, а также компаний индустрии красоты и развлечений всегда стабильный. В курортных и туристических центрах России к началу июля будет восстанавливаться туристический поток. А вместе и вся соответствующая инфраструктура».

Несмотря на разницу в оценках, опрошенные «МК» эксперты сошлись в мнении, что многие компании из сферы услуг, потребительского сектора, увеселительного и развлекательного цеха могут не пережить последствий пандемии. В то же время, они убеждены, что «пейзаж после битвы» не будет напоминать пустыню. Спрос в этих «народных» секторах есть всегда. Следовательно, на место банкротов придут другие игроки – те, кому посчастливится пережить период пандемии с меньшими потерями или вовсе без оных. Ну а дальше уже для выживших и вновь пришедших встанет вопрос рентабельности в новых, посткоронавирусных условиях. Кинотеатры и театры могут поднять ценник на 10-20%, а кафе и рестораны, к примеру, сократят размеры порции блюд, чтобы не повышать ценник. Каждый будет выживать по-своему.