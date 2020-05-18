Мутко: ДОМ.РФ утвердил программу выкупа квартир у застройщиков в рамках мер господдержки

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Компания ДОМ.РФ утвердила программу выкупа квартир у застройщиков в рамках мер господдержки, озвученных Президентом РФ. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на совещании с руководителями Фондов субъектов РФ и региональных министерств строительства.

«Сейчас ключевой вопрос - поддержка строительства и строительной отрасли. Больше не должно появиться ни одного обманутого дольщика. Жилье должно оставаться доступным. Для этого уже запушена программа льготной ипотеки под 6,5%, оператором которой выступает наша компания. На заседании Правления ДОМ.РФ мы утвердили программу по выкупу жилья на 50 млрд. Большое внимание будет уделяться ситуации в регионах. Если какой-то субъект РФ хочет предложить в качестве «пилота» по выкупу свой регион, то мы готовы обсудить эту возможность», - обратился Виталий Мутко к представителям субъектов РФ в рамках онлайн-встречи.

Программа коснется всех регионов России. Выкупу подлежит только стандартное жилье. Сумма 50 млрд рублей будет распределена по субъектам РФ пропорционально объему строительства. К выкупу планируются квартиры как в домах, которые строятся по старым правилам, так с использованием счетов эскроу. Реализация выкупленных квартир будет осуществляться через аукцион. В первую очередь будут рассматриваться дома тех застройщиков, которые предложат больший дисконт.

«Критерии участия будут определены отдельным решением Правления ДОМ.РФ. Конечно, в данном случае у компании появляется большая ответственность, ведь после выкупа застройщик обязуется достроить дом. Немного позже мы сможем выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь будем предлагать субъектам РФ. Может быть, в регионах смогут так реализовать программу расселения аварийного фонда или решить другие вопросы», - сказал Виталий Мутко.

Источник: https://domrfbank.ru/