Более 50 банков подали заявки на получение лимита в рамках программы льготной ипотеки под 6,5%

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Компания ДОМ.РФ, оператор программы ипотеки с господдержкой под 6,5%, 16 мая завершила прием заявок от банков на получение лимита для выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке. Заявки на участие в программе через Единую информационную систему жилищного строительства – портал наш.дом.рф – направили 54 банка.

Согласно постановлению Правительства РФ, ДОМ.РФ принимает заявки и от некредитных организаций - до 15 июня. Решение о распределении господдержки компания огласит до 30 июня. На сегодняшний день в числе лидеров по запросу на объем лимита такие банки, как Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ. РФ. Всего в рамках данной программы планируется выдать около 250 тысяч кредитов на 740 млрд рублей.

«Банки активно включились в работу по новой программе льготной ипотеки, еще до того, как начали подавать заявки на участие в ней. Это поддержало рынки ипотеки и строительства жилья в апреле. Еще никогда ставка не была такой низкой, не считая программ для семей с детьми. Сейчас мы завершили прием заявок от банков. Сумма заявок – более 1 триллиона рублей. По нашей оценке, за три с половиной недели реализации программы банки одобрили свыше 31 тысяч заявок и заключили 6,8 тысячи кредитных договоров на сумму 17,3 млрд рублей», - сказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Напомним, программа запущена по поручению Президента России В.В. Путина. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 мая. Взять ипотеку по ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей – в других регионах России. Первоначальный взнос – от 20%. Программа распространяется на покупку строящегося жилья или готового у застройщика.

Источник: https://domrfbank.ru/