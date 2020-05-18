В России стало меньше угонов автомобилей. Почему?

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Основная причина, почему в России стали угонять меньше автомобилей – падение спроса на запчасти на черном рынке, объяснил в интервью радио Sputnik председатель межрегионального общественного Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов.

За время режима самоизоляции в России снизилось число угонов автомобилей, сообщили СМИ. Так, в апреле по сравнению с мартом число угонов упало на 53%.

"Люди стали меньше ездить, меньше биться и меньше чинить авто. Упал спрос на запчасти. Большинство автомобилей в России угоняется для целей разборки на запчасти для продажи или восстановления битых автомобилей. Многие автомобилисты в связи с самоизоляцией меньше ездят и откладывают ремонтные работы. Спрос на черном рынке упал, это, скорее всего, основная причина, что стали меньше угонять автомобилей. Кроме того, в том же Санкт-Петербурге у МВД в последние годы было несколько существенных успехов в поиске угонщиков",– считает Александр Холодов.

Эксперт рассказал, как повлияет на число угонов постепенная отмена карантинных мер.

"Здесь спрос рождает предложение. Можно следить за тем, насколько у нас загружены автосервисы по ремонтным работам, насколько растет или уменьшается количество ДТП. По этим цифрам можно смотреть и за угонами", – сказал Александр Холодов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/