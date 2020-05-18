/В России/

ДОМ.РФ докапитализирован на 1,5 млрд руб.

Росимущество, будучи единственным акционером госкомпании ДОМ.РФ, провело ее докапитализацию на 1,5 млрд руб., выкупив по закрытой подписке почти 600 тыс. допэмиссии акций, говорится в материалах ДОМ.РФ.

Теперь уставный капитал компании составляет 159,8 млрд руб., уточнили в РИА Недвижимость.

Напомним, что на днях принято решение внести 12 млрд руб. в качестве вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал АО «ДОМ.РФ». Это сделано в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.04.2020 №1194-р В целях реализации Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 №629 для субсидирования ставок по кредитам застройщикам. Как информировал портал ЕРЗ.РФ, в соответствии с поручением Президента России из Резервного фонда Правительства РФ подведомственному ДОМ.РФ Фонду защиты дольщиков выделено 30 млрд руб. на достройку проблемных домов в интересах около 10 тыс. обманутых граждан.Кроме того, одним из поручений Президента от 22.04.2020 госкорпорации ДОМ.РФ предоставлена государственная гарантия в объеме 50 млрд руб. для привлечения заемных средств и приобретения стандартного жилья у застройщиков в целях его последующей реализации.

Источник: ЕРЗ

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Категория: Новости / В России

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