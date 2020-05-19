Активный карантин: жители Краснодара скупают велосипеды на Авито

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Россияне на самоизоляции заинтересовались велосипедами, об этом свидетельствуют данные Авито.

Спрос на них в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019, а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в 2 раза. Жители Краснодара стали интересоваться велосипедами на 43% больше. Велосипеды в городе подешевели на 1%, в среднем потратить придется 8 710 рублей. Традиционно весной и с началом лета показатели спроса по велосипедам растут, однако в этом году аналитики Авито отмечают особенный ажиотаж. «Велосипед» занял 2-е место в топе поисковых запросов на первой неделе мая.

Эксперты компании связывают эту динамику с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях. Многие приобретают велосипеды как легкий и нескучный способ поддерживать себя в форме. С учетом прошедших майских праздников, которые россияне проводили в этом году на дачах, а не в поездках, а также в преддверии лета велосипед - отличное решение для семейного отдыха.

Повышенный интерес пользователей выявлен во всех регионах России. Самый активный рост спроса наблюдается в Красноярске, там, по сравнению с прошлым годом, ими интересуются в 2,2 раза больше. На 77% и 78% соответственно вырос спрос в Омске и Новосибирске. Барнаульцы и челябинцы интересуются велосипедами на 67% и 69% активнее, чем в 2019 году. На платформе также увеличилось количество объявлений о продаже велосипедов - их стало больше на 21%. Приобрести товар можно в среднем за 9 750 рублей, что дороже на 12% по сравнению с прошлым годом.

Обычный велосипед в каждом доме:

Наибольший интерес у россиян вызывают простые дорожные велосипеды. Спрос на них вырос на 76%. Пользователи обращают на эту категорию особое внимание, потому что дорожные велосипеды просты в эксплуатации и хорошо подходят для легких дачных прогулок, поездок в магазины и аптеки. Самое большое увеличение спроса заметно в Красноярске (+148%), Тольятти (+124%) и Челябинске (+111%). Интересующихся этим видом велосипедов также стало больше в 2 раза в Екатеринбурге (+109%) и Иркутске (+108%). О приобретении дорожного велосипеда стало задумываться больше москвичей - спрос в столице вырос на 41%. Вероятно, это в том числе связано с закрытием городских велопрокатов: те, кто часто использовал сервисы, задумались о приобретении личного велосипеда.

В среднем дорожный велосипед обойдется россиянам в 18 110 рублей. В этом сезоне стоимость на него стала выше по стране на 8%. Дешевле всего велосипед можно купить в Барнауле, средняя цена в этом городе составила 10 570 рублей. Найти идеальный дорожный велосипед в этом году может любой желающий, объявлений на платформе стало больше на 31% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Россияне, у которых уже были велосипеды, тоже, по всей видимости, начали активнее ими пользоваться. Эксперты Авито заметили повышение интереса к приобретению аксессуаров и запчастей для них на 57%. Россияне укомплектовывают свои велосипеды светоотражателями, держателями для телефонов, крепежами для аудиоколонок и возвращают к жизни свои старые велосипеды. В 3 раза больше стали интересоваться дополнениями к велосипедам в Красноярске, в 2 раза больше в Омске и Тюмени.

Семейные велопрогулки:

Практически во всех регионах вырос спрос на детские велосипеды, при этом очевидно, что рост обусловлен не только сезонными факторами. У взрослых в карантине появилось больше времени на детей, есть возможность научить ребенка кататься, особенно у тех, кто самоизолировался на даче. Безусловно, это также связано с тем, что с переходом на дистанционное обучение и закрытием детских садов маленьких непосед нужно развлекать - подвижное и веселое катание отлично подходит для этого.

В целом по России спрос на детские велосипеды повысился на 16%, а средняя цена составила 3 380 рублей. Самый значительный рост спроса наблюдается в Красноярске - по сравнению с прошлым годом, интересоваться детскими велосипедами стали на 80% больше. В Москве обратная ситуация - здесь спрос на детские велосипеды упал на 69%, это может быть связано с более жесткими карантинными мерами и запретом на прогулки, в том числе и на детских площадках.

Хобби для профи:

Спрос также вырос и на горные велосипеды, здесь наблюдается повышение интереса на 30%. В среднем по стране горный велосипед стоит 17 970 рублей, что ненамного отличается от цен на дорожные. Их приобретают для более активного спортивного использования и для поездок по неровным ландшафтам лесов и грунтовым дорогам. Возможно, с учетом того, что летом 2020 года большинству россиян будет доступен только внутренний туризм, пользователи решили искать новые впечатления в нестандартных видах спорта.

Незначительный рост спроса в 11% наблюдается по России на велосипеды BMX. Динамика не очень большая, скорее всего, это связано с закрытием досуговых зон в городах. Те, кто увлекается BMX, обычно катаются в парках, где есть большие и ровные площади для долгих тренировок. Аналитики Авито наблюдают довольно сильный рост количества объявлений о продаже BMX - их стало на 43% больше по сравнению с апрелем и началом мая прошлого года. Средняя цена на такой велосипед в России этой весной установилась на уровне 11 680 рублей. Несмотря на то, что в среднем по России рост спроса на BMX невелик, есть регионы, которые очень активно интересуются ими. Например, в Красноярске спрос вырос практически в 2 раза, в Ижевске - на 73%, в Омске - на 56%, при этом цены в этих городах стали ниже на 6%, 3% и 8% соответственно.

Источник: Авито