В каком формате могут работать летние лагеря?

/В России/

Преждевременно говорить о решении Минпросвещения начать работу летних лагерей – официального заявления не было, решение будет приниматься конкретно по каждому региону, прокомментировала в интервью радио Sputnik председатель Совета Союза организаторов детского активного туризма (СОДАТ) Марина Грицун.

Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Министерство просвещения официально пока ничего не заявляло, уточнила Марина Грицун.

"Это всего лишь заявление конкретного чиновника, это не официальный документ не что-либо еще. Преждевременно говорить, что Минпросвещения решило открыть детские лагеря. Сейчас вынужденная трудная ситуация, говорить, что все старое быстро вернется, никто не может, все зависит от эпидобстановки. Любой детский лагерь будет принимать решение внутри каждого региона", – сказала Марина Грицун.

Онлайн-смены не смогут заменить очный лагерь, но это один из видов досуга, считает председатель Совета СОДАТ.

"Онлайн-смены мы в своем лагере провели уже две и будем проводить еще летом. Этот вид досуга позволяет хорошо, полезно занимать детей, которые сидят дома, чтобы они не шлялись, где попало, не вляпывались в истории и не сидели на сайтах с неправильным контентом. Это совершено другой вид деятельности. Если ничего другого не останется, это будет проводиться. Многие лагеря – это межрегиональные перемещения детей. Единицы лагерей принимали детей только в своем регионе. Мы не знаем, позволит ли эпидобстановка, поэтому ждем заседание правительства, официальные решения Минпросвещения", – сказала Марина Грицун.

В России 85 регионов, не думаю, что решения будут одинаковые для всех регионов, отметила Марина Грицун. По ее словам, любые лагеря в состоянии обеспечить меры защиты, но это отразится на стоимости путевки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/