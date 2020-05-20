Эксперт прокомментировал предложение Минтруда о смягчении возраста выхода на досрочную пенсию

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Правительство в качестве одной из мер восстановления экономики рассматривает возможность смягчить возраст досрочного выхода на пенсию. Людям сложно найти работу, им нужно предоставить социальные выплаты, прокомментировал это предложение для радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Министерство труда России предложило включить в план по восстановлению экономики новые условия для выхода на досрочную пенсии. Рабочий вариант документа был представлен Минэкономразвития в кабмине. Если он будет утвержден, то до конца 2020-го на досрочную пенсию смогут претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых - женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет. Вопрос с трудоустройством таких людей не решен, поэтому им необходимы выплаты, отметил в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

"Основной вопрос, который здесь раскрывается, это небольшое увеличение экономии для органов власти - Минтруда и Пенсионного фонда России. Но необходимо отметить, что эти меры досрочного выхода для некоторых категорий граждан. В случае принятия плана в таком виде, правом досрочного выхода на пенсию смогут воспользоваться несколько десятков тысяч на отрезке в год. Такие меры - это точечная настройка уже работающих законов. Вопрос с обеспечением таких людей рабочими местами пока не решен и в ближайшее время не решится, это длительный процесс. Поэтому для них смягчаются условия выхода на пенсию, чтобы они уже получали какие-то выплаты".

По действующему законодательству выйти на досрочную пенсию могут граждане, которые остались без работы за два года до наступления пенсионного возраста. Трудовой стаж должен быть 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Кроме того, служба занятости должна подтвердить, что такие люди не могут устроиться на работу. При этом, в рабочем плане Минэкономразвития о трудовом стаже не говорится.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/