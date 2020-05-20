"Дохлая лошадь": Чубайс оценил рынок нефти

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Политик прокомментировал перспективу заработка на ископаемом топливе.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes заявил о стратегическом риске для Российской Федерации, который заключается в зависимости от цен на нефть. По мнению председателя правления государственной корпорации, нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — заявил экономист, пояснив аналогию перспективой заработка на ископаемом топливе в ближайшем будущем.

С точки зрения Чубайса, цена нефти в 2020 году вряд ли поднимется выше $40 за баррель, об этом сообщается даже в самых оптимистичных прогнозах. А следовательно, получать прибыль от продажи сырья так, как раньше, не получится. Ведь даже стоимость отсечения, после которой доходы от «черного золота» поступают в бюджет, установлена на уровне $42,4 за «бочку».

Вместе с тем руководитель «Роснано» подверг критике выражение «слезать с нефтяной иглы», так как оно звучит уже лет пятнадцать, но до сих пор на нефть и газ в России, по его словам, приходится 20% валового внутреннего продукта (ВВП), 40% бюджета и 60% экспорта. Сложившуюся обстановку в российской экономике Чубайс сравнил с набатным колоколом, заметив, что ситуация в дальнейшей перспективе ведет в тупик.

Источник: Московский Комсомолец