Дорогой бензин в России объяснили жадностью государства

В США и Европе обвалились цены на топливо: детали парадокса.

Историческое падение цен на нефть, случившееся за последние месяцы, привело к рекордному падению стоимости бензина. В США цены на топливо опустились до 20-летнего минимума, в Германии – до 11-летнего минимума, в Японии – до 5-летнего минимума. В России же – не изменились и даже могут вырасти. Это при том, что наша страна уверенно входит в первую тройку нефтедобывающих стран и «черного золота» у нас в избытке. Парадокс объясняется просто: в коронакризис российских нефтяников должны профинансировать граждане.

Галлон бензина в США стал стоить меньше $1 в некоторых штатах, сообщила компания GuaBuddy. В галлоне 3,785 литра. При переводе в привычные россиянам единицы, топливо там стоит примерно 17,5 рублей за литр. В России средняя стоимость литра Аи-95 составляет 45,9 рублей на конец апреля, отчитался Росстат.

Меньше одного евро литр бензина стоит в Литве, Латвии, Польше, Чехии, на Кипре. Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшились на 2 цента и составляют 1,04 евро, подсчитал портал Autotraveler. Еще в начале марта Аи-95 стоил 1,25 евро, а в середине мая прошлого года еще больше – 1,32 евро за литр. Следовательно, в годовом разрезе топливо в европейских странах потеряло более 20% стоимости. Это существенная экономия, учитывая, что баки самых распространенных марок автомобилей вмещают 50-60 литров топлива.

Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании, владеющие сетями заправок, снижать цены не собираются. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов говорил, что стоимость бензина в России не привязана к международным ценам на нефть. При этом на нефтяников давит налоговое бремя, а также акцизы и выплаты в рамках демпфирующего механизма. В 2020 году продавцы бензина выплатят государству 700 млрд рублей дополнительных доходов, сказал Алекперов.

В этих условиях нефтяники пытаются компенсировать свои издержки за счет россиян и внутреннего рынка нефтепродуктов. «В отличие от США или стран Европы, в России большая часть бюджета (свыше 50%) формируется за счет продажи нефти, газа и нефтепродуктов – и не только на экспорт, но и внутри страны», - поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Россия с ее бескрайними территориями, протяженностью дорог и количеством автомобилистов потребляет огромное количество бензина. «Топливо - тот товар, который люди покупают всегда, практически при любом уровне цен. При этом в стоимости топлива в РФ более 60% составляют налоги. А в США, например, их доля составляет 22%. Удивляться нечему: еще десять лет назад специалисты нефтяной отрасли говорили, что мы скоро придем к европейскому уровню цен на топливо – это и произошло», - добавил наш собеседник.

За последние 20 лет цены на бензин в нашей стране суммарно выросли на 475%, по данным портала Autonews. Российские власти еще больший рост пытаются сдерживать весьма экстравагантными способами. В прошлом году при высоких нефтяных котировках они ввели демпфер, по которому доплачивали нефтяникам, чтобы те не торговали бензином на экспорт. Сейчас по демпферу нефтяники доплачивают бюджету и внутренний рынок для них как спасение, поэтому топливо и не дешевеет. Минэнерго предложило еще больше поддержать российских нефтяников. Министерство хочет временно запретить импорт подешевевшего иностранного бензина в РФ. Так у потребителей вообще не останется вариантов заправляться бюджетно.

Справедливости ради отметим: в других нефтедобывающих странах бензин зачастую бывает дороже, чем у покупателей. Например, автомобилисты Норвегии заправляются по 1,47 евро за литр. У них бензин тоже подорожал в последнее время. Правда, там и уровень жизни совсем другой. Средняя зарплата в скандинавской стране составляет 4700 евро, что эквивалентно 370 тыс рублей.

Спору нет, в абсолютных ценах бензин в России дешевле, чем в Европе. Но в относительных – сравниваемых с платежеспособностью населения – это совсем не общедоступный товар. Автомобилисты рассказывают: при московском трафике 1000 рублей хватает на два-три дня поездок на работу и обратно из спального района в центр. Доехать до дачи и вернуться - примерно столько же. Активное использование машиной влетает в копеечку. Напомним, средняя зарплата в России до пандемии составляла всего 45 тыс рублей.