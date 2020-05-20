В России предложили решение проблемы дешевой нефти

Должны появиться стратегические хранилища.

Критическая ситуация на мировом рынке нефти, когда предложение настолько превышает спрос, что запасы топлива уже негде хранить, заставила российских чиновников задуматься о создании стратегического хранилища жидких углеводородов. Туда можно будет откладывать запасы «черного золота» во время обвала котировок сырья и выставлять его на продажу в период топливного бума. Согласно источникам ряда информагентств, Минэнерго попросило компании, обладающие опытом создания запасников газа, предоставить предложения по организации нефтяных резервных баз – аналогичных тем, которыми давно располагают американские и азиатские производители «черного золота». По оценке экспертов, строительство бункеров, где можно будет оставлять до 10-20% от годовой добычи нефти, займет минимум 3-5 лет. Причем обойдется эта затея в десятки миллиардов долларов, источники которых пока не ясны.

Идея создания в России стратегических хранилищ нефтяных ресурсов возникла у представителей добывающей отрасли в марте, после того, как сделка участников ОПЕК+, предполагающая продление ограничительных квот на производство сырья, оказалась на грани распада. Цены на нефть тогда снизились вдвое — с $50 до $25 за баррель, и их восстановление в лучшем случае обещает произойти ближе к концу года.

Как сообщают близкие к Минэнерго источники, в ведомстве созрела идея, что в условиях жестких карантинных мер для России резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ. Поскольку в настоящее время в более выигрышном положении оказались страны, где такие резервные базы хорошо развиты: это США, а также ряд ближневосточных и азиатских государств.

За последние полтора-два месяца добывающие компании практически под завязку заполнили подземные резервуары, а стоимость фрахта танкеров выросла на несколько порядков. В частности, аренда морских перевозчиков из Саудовской Аравии в Китай подорожала на 700%. Как утверждают представители отрасли, владельцы передвижных и стационарных бункеров стали потихоньку сливать сырье в море, чтобы освободить резервуары для новых желающих заплатить за хранение нефти.

Пока ситуация на глобальном рынке нефти принципиально не улучшается: с начала мая, после того, как заработало новое соглашение ОПЕК+, добыча нефти в мире сократилась на 10-11 млн баррелей в сутки, а потребление сырья упало вдвое больше.

Отметим, что в России никогда стратегических хранилищ нефти не было. У наших компаний есть резервуары для хранения сырья, и даже довольно большие, но у них сугубо технологическое предназначение. Они являются частью инфраструктуры нефтяных компаний, НПЗ или нефтепроводного монополиста, и служат неким перевалочным пунктом для сырья. Дело в том, что нефтяная промышленность в России работает в беспрерывном цикле, в котором не предусмотрено длительное хранение нефти. Соответственно, главные отечественные «хранилища» - это цистерны и танкеры, в которых она перевозится, плюс нефтепроводы.

По оценке директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, обладая самой протяженной магистральной системой трубопроводов, отечественные компании могут накапливать в них чуть более 70 млн баррелей. Это меньше, чем недельные объемы производства. Еще 1,5 млн «бочек» можно хранить в железнодорожных цистернах, но для решения общей проблемой перенасыщения рынка таких объемов мало.

По словам гендиректора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, наша сырьевая отрасль всегда ориентировалась на транспортную, но не на складскую составляющую. «Какой смысл было строить стратегические резервные хранилища? Такие задачи входят в интересы государства, но производителям гораздо выгоднее произвести и сразу реализовать товар. На его хранение придется затрачивать дополнительные финансовые ресурсы», — полагает эксперт.

В США создание подземных нефтяных хранилищ было вызвано «сырьевой горячкой» 1970-х годов. Вашингтон тогда впрямую столкнулся с угрозой дефицита углеводородов, объясняет доктор технических наук, профессор РУДН Владимир Тетельмин. Реально ли создание таких хранилищ сегодня? Новые нефтебункеры можно сконструировать на исчерпанных месторождениях, которых в нашей стране достаточно много. «Впрочем, для сохранения стабильной работы требуются тактические, но не стратегические хранилища. Добывающая промышленность всегда сводилась к оперативному извлечению энергоресурсов и их экспортной реализации. Инвестирование подобных проектов в условиях экономического дисбаланса частному бизнесу, который сам надеется на помощь государства, не будет выгодно. Отечественными стратегическими запасниками сырья являются сами месторождения», - полагает Тетельмин.

По его оценкам, для строительства хранилищ, аналогичных стратегическим американским, потребуются государственные финансовые ресурсы, исчисляемые в десятки миллиардов долларов, которые вряд ли легко найдутся в условиях текущего экономического спада. Кроме того, возводятся такие сооружения в течение продолжительного времени (от года до пяти лет), а за это время нынешняя критическая ситуация на нефтяном рынке, по словам нашего собеседника, может потерять актуальность – особенно, при росте нефтяных цен.

Топ-5 крупнейших мировых нефтехранилищ (в млн баррелей):

1. Кушинг США 82

2. Йосу Южная Корея 69,7

3. Луизиана США 67

4. Маноска Франция 63

5. Коджедо Южная Корея 47,5