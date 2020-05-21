В почтовых отделениях Краснодарского края установили защитные барьеры

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На Кубани городские отделения почтовой связи с наибольшим числом посетителей оборудовали экранами из прозрачного оргстекла.

Данная мера направлена на защиту населения региона от коронавирусной инфекции.

Новые экраны из оргстекла уже появились в 50 отделениях Почты России в Краснодаре, в 47 отделениях Сочи, включая Адлерский и Лазаревский районы, а также в Анапе, Армавире, Туапсе, Ейске и других городах края. Всего в почтовых отделениях Кубани установлено свыше 400 защитных барьеров.

Экраны сделаны из прозрачного оргстекла и служат хорошей преградой от распространения вируса, способной уменьшить риск заражения как для клиентов Почты России, так и для сотрудников компании. Конструкции регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами, они удобны в использовании и не мешают работе операторов.

Почта России заботится о здоровье своих сотрудников и клиентов. В целях профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции компания внедряет множество полезных онлайн сервисов, которые позволяют воспользоваться почтовыми услугами, не выходя из дома. Также в отделениях почтовой связи регулярно проводят влажную уборку и проветривание, отделения снабжены санитайзерами. Для соблюдения дистанции в 1,5-2 метра на пол нанесена специальная разметка. Сотрудники работают в масках и перчатках, их самочувствие постоянно проверяется.

Источник: АО «Почта России»