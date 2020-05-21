«Ручное управление» банкротствами Минэкономразвития готовит проект в рамках реформы сферы банкротства

/В России/

Из-за пандемии коронавируса более трети компаний почти из всех отраслей могут стать банкротами.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра стратегических разработок (ЦСР). Несмотря на то, что в апреле число банкротств снизилось более чем в 10 раз в годовом выражении, эксперты не исключают, что эта цифра начнет расти. Уже сейчас 22% респондентов планируют инициировать банкротство, а 78% обсуждают такую возможность.

В настоящее время в Госдуме уже рассматриваются поправки в закон о банкротстве, предложенные Минэкономразвития РФ. Они направлены на упрощение банкротства и предусматривают введение новой процедуры — реструктуризации долгов.

В последних предложениях Минэкономразвития говорится о том, что необходимо дать властям больше контроля в делах о банкротстве отдельных юрлиц — стратегических предприятий, компаний с крупной налоговой задолженностью и организаций с госучастием. В рамках реформы сферы банкротства ведомство предлагает передать государству полномочия по проверке признаков преднамеренного и фиктивного банкротства у компаний с долгами по налогам свыше 100 млн руб., стратегических предприятий, а также организаций, которые более чем на 25% принадлежат государству (муниципалитету). Сейчас подобные проверки проводят арбитражные управляющие. Проект предполагает, что этим будет заниматься госорган, какой именно – должно определить правительство.

«Для защиты системообразующих предприятий и компаний с госучастием необходимо подготовить механизмы, позволяющие государству проверять «важных» должников, - говорит ведущий аналитик экспертной группы Investpoint Филипп Ларин. – С одной стороны, это позволит защитить государственные интересы в этих компаниях, а с другой – сделать процедуры более прозрачными. Поэтому логично, что проверять такие предприятия на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства будет специальный госорган».

Впервые особый подход к предупреждению банкротств стратегических предприятий (too big to fail) применили власти США во время кризиса 2008 года — Минфин США тогда в том числе национализировал крупнейшие ипотечные агенства Fannie Mae и Freddie Mac, страховщика AIG и ряд ипотечных банков, чтобы не допустить эффекта домино на этом рынке, потратив на это триллионы долларов.

Российские эксперты также опасаются эффекта домино, который может последовать за остановкой экономики. Одним из решений, предлагаемых ЦСР, является утверждение плана реструктуризации долгов судом без согласия кредиторов или при согласии определенного класса кредиторов. Такой подход позволит избежать блокировки реструктуризации отдельными кредиторами.

Минэкономразвития, в свою очередь, предлагает расширить и возможности для смены арбитражных управляющих в делах о банкротстве «стратегов» — судом по ходатайству профильного министерства, но с согласия профильной правительственной комиссии.

«Сам институт арбитражных управляющих давно не вызывает доверия, – считает Филипп Ларин, – кроме проведения довольно формальных проверок, что недопустимо в отношении компаний с госучастием, эти организации превращаются в своего рода «корпорации по выколачиванию долгов», и нередко приводят к рейдерским захватам предприятий при помощи арбитражных управляющих. При этом сейчас уже эксперты расходятся во мнении, будут ли чиновники работать более тщательно и компетентно, или опять начнутся перегибы со стороны контролирующих лиц».

Источник: Экспертная группа Investpoint