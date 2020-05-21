Глава профильного комитета Госдумы считает, что путешествовать по РФ можно будет после 1 июля

/В России/

Российские курорты смогут начать полноценную работу по всей стране после 1 июля, цены на их услуги, скорее всего, снизятся, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"В России безопасно, с небольшим сдвигом по времени, заработают отечественные курорты. Я думаю, с 1 июля начнут открываться по всей стране гостиницы, рейсы воздушного и наземного транспорта. Это мой оценочный прогноз, хотя в некоторых регионах и раньше – с 1 июня уже начнут открываться санатории", — сказал он.

Дегтярев считает, что цены на отдых в России скорее всего снизятся.

"Цены – два варианта развития событий. Первое – они вырастут. И второй путь, самый правильный, что им придется завоевывать клиента заново. Поэтому я прогнозирую снижение цен. Но как поведут себя игроки отрасли, пока не могу сказать", — добавил он.

Источник: https://tourism.interfax.ru/