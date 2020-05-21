Детские лагеря в РФ могут открыться 1 июля

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Минпросвещения России ориентирует региональные власти на старт смен в детских оздоровительных лагерях на 1 июля, однако не исключает, что сроки могут сдвинуть как на более ранний, так и на более поздний срок.

"Минпросвещения России рекомендует субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако они могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и опираясь на мнение территориального органа Роспотребнадзора", — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, опубликованном в среду.

Открыть этим летом планируется лагеря всех типов — как стационарные загородные, так и школьные лагеря с дневным пребыванием детей. Всего готовы открыться порядка 33,4 тыс. организаций отдыха и оздоровления, из них 2214 стационарного типа. Рекомендации по организации работы лагерей уже готовит Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения.

В Минпросвещения подчеркивают, что особое внимание уделят медицинскому наблюдению: перед поездкой и во время смены и детей, и вожатых протестируют на коронавирус. Во время перевозки детей в лагерь и обратно для групп организуют "зелёные коридоры" на вокзалах и в аэропортах.

Тем не менее, в ведомстве есть и план на случай, если детей отправить на отдых не получится: для них организуют активность организации дополнительного образования, культуры и спорта. Кроме того, Минпросвещения прорабатывает возможность "онлайн-смен".

"Если детей невозможно будет направить в летние лагеря, министерство задействует организации дополнительного образования, другие образовательные организации, учреждения культуры и спорта. Кроме того, по поручению ведомства педагогические вузы России при участии ВДЦ "Океан" разработали курс "Онлайн-вожатый" для подготовки вожатых онлайн-смен", — говорится в сообщении ведомства.

Источник: https://tourism.interfax.ru/