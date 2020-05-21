Эксперт назвал причины укрепления рубля

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Курс доллара на Московской бирже впервые с начала марта опустился ниже 71 рубля. С чем это связано, и на какой отметке курс может стабилизироваться, рассказал радио Sputnik начальник управления аналитических исследований инвестиционной компании "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

Курс доллара на Московской бирже на 12:00 опускался до отметки 70,59 руб. В последний раз за американскую валюту давали меньше 71 рубля 10 марта. Это связано с восстановлением на рынках и ростом интереса инвесторов к ОФЗ вследствие спада волны коронавируса, рассказал радио Sputnik начальник управления аналитических исследований инвестиционной компании "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

"Сейчас курс дошел, с технической точки зрения если смотреть, до очень хорошего уровня 70,5-70,7 рубля за доллар. Связано все это с тем, что происходит одновременное восстановление и на рынках нефти, промышленном, драгоценных металлов, в целом на остальных рынках. Это обусловлено явным спадом волны коронавируса и постепенным снятием ограничений в основных экономиках. Соответственно, возникает спрос на товары, спрос на энергоносители, происходит возврат инвесторов на рисковые рынки, спрос на рублевые активы тоже возрастает. Мы видим, как возвращаются покупатели в облигации федерального займа из-за границы", сказал аналитик.

Эксперт также дал прогноз, до какого уровня и при каких условиях может опуститься курс доллара.

"Ситуация эта будет продолжаться ровно столько, сколько будет сохраняться период спокойствия на внешних рынках, т.е. до новых шоков, например, новой вспышки коронавируса или обострений в отношениях США и Китая. И уровень 67-68,5 рубля за доллар - это район, куда рубль может, в принципе, при нормальной картине во вне уйти и там закрепиться"

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/