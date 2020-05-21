России предсказали возврат к схеме 90-х

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Кризис, пришедший вслед за пандемией коронавируса, может подтолкнуть российские компании к возврату тактики из 90-х, когда платили "серые" и "черные" зарплаты. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.

О страхе перед возвращением "серых" зарплат ранее также высказался глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. По его мнению, борьба с этим явлением сейчас развита недостаточно сильно и нужно ужесточить наказание за такой способ ухода от налогов. Сенатор призвал сажать в тюрьму всех руководителей компаний, где есть "серые" зарплаты.

Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров рассказал радио Sputnik, что существующих мер наказания вполне достаточно.

"У нас законодательство в этом плане проработано. Долгое время шла работа и по линии налоговой службы для "обеления" зарплат. Очень многие компании зарплаты обелили, но известно, что полностью белыми зарплатами не могли похвастаться и некоторые государственные компании. Эта работа шла и была проделана большая и качественная, но жесточайший кризис, который происходит сейчас, вернет значительную часть зарплат в "черную" и "серую" зоны. Это объективная история, иначе бизнесам будет просто не выжить. Мне кажется, что ответственности в законе достаточно заложено, но есть вопрос ее применения", - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/