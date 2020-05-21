/В России/

Есть устойчивое мнение, что соавторы и докладчики плана национального спасения и развития экономики после пандемии будут иметь самые далеко идущие перспективы.

Сегодня эту тему за собой четко обозначила «Единая Россия», от лица которой Андрей Турчак модерирует весь процесс подготовки и приземления нацплана. Сейчас вокруг послекарантинного периода развития России сосредоточены основные политические процессы и естественно, что монополизация этой повестки в одних руках дает карт-бланш для всех электоральных процессов ближайших лет.

Однако не стоит забывать, что в отличие от «многоженства» федеральных и региональных проектов последнего года-двух, сейчас речь действительно идет о судьбе страны и формализма с «углубить, расширить, улучшить» просто не получится сделать - на это банально не хватит ресурсов.