Дочерние компании системообразующих организаций смогут получить льготные кредиты

/В России/

Также вводятся новые критерии выдачи займов по сниженной ставке.

Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Суммарный объём кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему – 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора.

Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка в II квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.

Кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а также профинансировать текущие расходы. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 млрд рублей.

Недополученные доходы по льготным кредитам банкам просубсидирует государство. На эти цели Правительство уже выделило 24 млрд рублей.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.