Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку для медработников по ставке от 7,4%

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Банк ДОМ.РФ запустил программу ипотечного кредитования медицинских работников по низкой ставке — для сотрудников лечебных учреждений процентные ставки снижены на 0,6 п.п.

Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,4% годовых. Кредит на строящееся жилье также доступен по ставке от 7,4%, на готовое жилье – от 8,2%, а на покупку жилого дома – от 9,5%.

Получить ипотеку по сниженным ставкам могут врачи и работники медицинских организаций вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования. Программа действует до 31 декабря 2020 года.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова, стоимость ипотеки в рамках разработанной банком программы поддержки медработников ниже средневзвешенных ставок на рынке жилищного кредитования. По рефинансированию разница со средневзвешенной ставкой ТОП-15 ипотечных банков составляет до 1,5 п.п., по кредитам на первичном рынке – до 1,1 п.п., на вторичном – до 0,6 п.п.

«Нам важно оказать поддержку работникам системы здравоохранения, столкнувшимся с серьезными трудностями в борьбе с пандемией. Льготное кредитование медработников имеет сегодня высокую социальную значимость, считаем запуск продукта своевременным и уверены, он будет пользоваться спросом», – отметил Данила Литвинов.

По условиям программы, договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос – от 10%, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Минимальные ставки доступны при сумме ипотеки от 3 млн рублей (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области – от 8 млн рублей) при первоначальном взносе от 30%.

Среди других социальных программ, реализуемых банком – «Семейная ипотека» (от 4,7%), «Дальневосточная ипотека» (от 1,6%), льготная ипотека с господдержкой на строящееся жилье (от 6,1%), «Военная ипотека» (7,5%).

Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ» и «АЗС», а также на онлайн-покупки, включая доставку еды, онлайн-курсы, онлайн-книги, онлайн-игры, фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Источник: ДОМ.РФ