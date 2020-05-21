Винная группа «Ариант» создает «Центр энологии»

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В Краснодарском крае появится «Центр энологии Chateau Tamagne» с развитой инфраструктурой и ультрасовременными технологиями.

На заводе первичного виноделия в ст.Тамань, принадлежащем винной группе «Ариант», проходит масштабная модернизация. Инвестиции в реконструкцию винодельни в 2020-2021 годах составят 2,5 млрд руб.

«Центр энологии Chateau Tamagne» отражает новый вектор развития компании, берущей курс на удовлетворение потребностей самого широкого круга потребителей и формирование культуры пития в стране. Компания следует мировым тенденциям винопроизводства, использует опыт Старого и Нового света — для того, чтобы демонстрировать разные взгляды на виноделие и создавать многогранные вина на любые вкусы, предпочтения и поводы потребления.

Сегодня винная группа «Ариант» занимает одну из лидирующих позиций по внедрению инноваций и активно инвестирует в новейшие технологии и развитие виноградников. Площадь виноградников компании составляет 8, 718 тыс. га - это треть всех насаждений Краснодарского края. Новые посадки закладываются ежегодно. В течение нескольких лет компания планирует увеличить площадь насаждений до 12 тыс. га и, таким образом, войти в топ крупнейших виноградников мира. Собственными саженцами обеспечивает уникальный прививочный комплекс. Мощность питомника – 6 млн саженцев в год. Кроме того, питомник – это еще и научно-производственная площадка, на которой в том числе ведутся и ампелографические работы. В рамках сотрудничества с профильными институтами проводится ряд научных исследований в области районирования самых востребованных сортов винограда, а также научная и практическая работа по выведению автохтонных сортов. Агрофирма «Южная» стоит у истоков создания первого в России генофонда высококачественных сортов и клонов, создания элитных маточников на основе очистки от вирусов и подтверждения сортовой достоверности.

Пропорционально росту площадей виноградников увеличиваются и производственные мощности всех существующих площадок виноделия. Они пополняются современным оборудованием в соответствии с последними мировыми тенденциями.

«Сейчас наша компания (вся винная группа) производит и продает более 100 млн бутылок вина, планируем довести до 150 млн бутылок. Несмотря на масштабную модернизацию и объемы производства, мы с огромным уважением относимся к винодельческим традициям региона. История всего Таманского полуострова, на котором расположена сегодня большая часть наших виноградников неразрывно связана с историей и традициями виноделия. Именно поэтому мы решили создать здесь, в Тамани, «Центр энологии». Наблюдая за мировой культурой потребления вина, люди пытаются спроецировать это на культуру пития в России. Наша компания стремится объединить опыт со всего мира. В нашем «Центре энологии Chateau Tamagne» потребитель сможет понять, что создание вина – это жизненная философия и особый вид искусства», - рассказал управляющий акционер винной группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

«Центр энологии Chateau Tamagne» станет уникальным инфраструктурным объектом, где каждый откроет для себя нечто новое. Гости смогут не только познакомиться с основными этапами переработки винограда, увидеть процессы приготовления вина, но и посетить современный дегустационный зал, гастрономический ресторан и аутентичный мини-парк с образовательной площадкой. Разработкой и воплощением проекта занимается группа архитекторов и идейных вдохновителей, которые имеют

большой опыт работы как в Европе, так и во всем мире.

«Тамань – интересный исторический регион, уникальное по своей философии и энергетике место. Эту землю населяли различные народы. Здесь выращивали виноград и делали вино еще 5000 лет назад. А сегодня на этой территории расположено крупнейшее винодельческое предприятие, гигант производства. И мы хотим всеми выразительными средствами донести идею преемственности традиций, представить производство вина через историю и философию местности. Именно поэтому мы формируем здесь парковую зону, аллею малых форм, с использованием натуральных местных материалов, где основной смысл будет заключен в деталях», - комментирует архитектор проекта Евгений Кривошеин.

Незаурядная архитектура, оригинальная подсветка, дизайнерские стелы и фонтаны – все будет выполнено в эстетике минимализма и в комплексе создаст благоприятную атмосферу для погружения в секреты современного виноградарства и виноделия. Парк будет интерактивным со специфическими визуальными эффектами.

Изменения коснутся не только внешнего облика. Осуществляется и масштабное, планомерное увеличение мощностей - приобретаются 30 ферментаторов высотой 18,6 метров и объемом 200 тонн, которые будут использованы для брожения сусла в сезон и для хранения и обработки виноматериалов в межсезонье. Уникальность данного проекта, прежде всего, в его масштабе: впервые ферментаторы такого объема поставляются в Россию в уже изготовленном виде. Удивит своим оснащением и новое сезонное отделение физико-химической лаборатории, интегрированное в главный производственный корпус. Отделение уже построено и готово к эксплуатации. Там установлено новейшее оборудование для определения экспресс-методов анализа. Преимущества этого проекта - мобильность, скорость, близость к производству. Кроме того, ранее уже было проведено увеличение мощностей по приемке, переработке и хранению, дробильно-прессового отделения, отделения флотации и мощностей по брожению красных и белых вин.

«Центр энологии Chateau Tamagne» откроет инновационное виноделие в России, которое позволит конкурировать с передовыми виноделами всего мира. Современные технологии помогут нам перейти на совершенно другой уровень, обеспечив колоссальный рост качества вина. Как следствие, вырастет и наша аудитория ценителей. Такие перспективы серьезно мотивируют», - рассказал директор «Центра энологии» Александр Бастанжиев.

В рамках курса компании на удовлетворение потребностей широкого круга потребителей и создание многогранных вин модернизируются «Центр классического виноделия» в ст. Старотитаровская и «Центр индустриального виноделия» в г. Темрюк. Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Компания, как лидер винодельческой отрасли в стране, ставит перед собой сразу несколько глобальных задач, главной из которых является создание имиджа российского виноделия как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также формирование культуры потребления вина в стране.

Источник: пресс-служба ООО "Кубань-Вино"