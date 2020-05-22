Минимальное пособие по безработице повысят лишь на время

/В России/

Все будет зависеть от того, как быстро страна реанимируется после пандемии коронавируса.

В коронавирусном карантине, в котором мы живем уже почти два месяца, есть все-таки и хорошие новости. Одна из последних – в стране в 3 раза увеличится минимальный размер пособия по безработице. Оно составит 4,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи нынешних.

Конечно, если где-то с высокой трибуны толкнуть речь, что в стране, которая, как и весь мир, переживает глубокий экономический кризис, при запредельном падении цен на нефть власти в три раза повышают размер минимального пособия по безработице (максимальное составляет 12130 рублей) это может произвести эффект разорвавшейся бомбы.

Однако рассчитывать на то, что эта сумма даст резкий потребительский спрос населения и двинет вперед экономику к новым сияющим вершинам совсем не приходится.

Обратимся к потребительской корзине, которая установлена на 2020 год. Как известно, она состоит из двух групп: продовольственных и непродовольственных товаров. В совокупной стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров эти группы равны. То есть, полкорзины – еда, а полкорзины – одежда, обувь, стрижка в парикмахерской, периодический поход в баню, досуг в театре и т.д.

Вы не поверите, но наша повседневная жизнь в циркулярах разложена на 156 «полочек». Мы как-то замкнулись на «дом-работа-магазин» и совсем забыли, что есть еще и поездки в санаторий (конечно, нечасто), и другие мелочи жизни, которые нам доступны при рачительном отношении к потребительской корзине.

Смотрим, что в нашей скатерти-самобранке заложено среднестатистическому гражданину на еду. Хлеб, картофель, овощи, фрукты, мясо- и рыбопродукты, крупы, сладости… Всего 11 позиций для нормального питания. Обсчитанных по строгим медицинским нормам в килограммах на душу населения и в калориях.

С учетом того, что размер корзины в среднем по стране равен 10842 рубля, на питание приходится ровно половина – 5421 рубль, не больше и не меньше.

Такую же сумму гражданину нужно отложить на непродовольственные товары: скажем, приобретение новой пары обуви, ремонт в ателье старого пальто, а то и просто чаепитие с друзьями в близлежащей кафешке.

Справедливости ради скажем, что по части непродовольственных товаров государство в период карантина о нас позаботилось по полной программе, закрыв все объекты, оказывающие услуги населению. Парикмахерские, общепит, кинотеатры. Тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло.

То есть высвободившиеся средства можно не держать в копилке (на билет до санатория), а пустить на хлеб насущный. Ведь корзину чиновники нам обсчитывали еще в прошлом году, когда не было никакой пандемии и ажиотажного роста цен на продукты. А сегодня все эти прелести перед нами в полный рост.

Но 4,5 тысячи рублей минимального пособия по безработице – это почти на 1000 рублей в месяц меньше, чем предусмотрено потребительской корзиной на пропитание!

Придется, как писали в советских газетах про западных налогоплательщиков, потуже затягивать пояса. Хватило бы на еду, а уж про остальное можно забыть, будто его никогда и не было…

Рынок занятости населения в нынешней ситуации за ворота предприятий выбросит даже не сотни тысяч, а миллионы россиян.

По данным Конфедерации труда, на начало апреля в стране насчитывалось 800 тысяч безработных, сейчас – 1,6 млн. В ближайшее время ожидается, что за пособиями придут уже 2,5 млн. человек, это по самым скромным подсчетам. Ведь в прогнозах экспертов фигурируют и другие цифры: 6 и даже 8 млн.

По установленным центрами занятости правилам, многие соискатели господдержки получат минимальное пособие или что-то около того.

В недавнем выступлении министр труда России Антон Котяков всплеск безработицы объяснил тем обстоятельством, что никакого всплеска-то и нет. Армия незанятых и раньше была незанята, но не регистрировалась. А сейчас, когда правительство поднимет минимальный размер пособия втрое, все и потянутся на биржу труда.

Только не объяснил, как сводить концы с концами на 4,5 тысячи рублей.

- Конечно, это не борьба с бедностью, - считает доктор экономических наук Сергей СМИРНОВ,- а некая поддержка тех, кто потерял работу, оказался «на обочине». В том числе и зарегистрированных самозанятых граждан, хотя формально они никакой работы не теряли. Мера чисто ситуационная и, полагаю, временная. На период кризиса перераспределение имеющихся ресурсов в ФНБ и в других источниках. Но, согласитесь, при всей скромности, символичности такой поддержки, на 3 тысячи рублей в месяц больше – это лучше, чем на 3 тысячи рублей меньше.

- Какие-то более существенные меры поддержки государство может предложить? Многие экономисты называют возвращение пенсионного возраста к 60 и 55 годам…

- Это тоже не навсегда, а временно, на период стабилизации экономики. Все будет зависеть от того, как быстро мы реанимируемся после пандемии коронавируса.

Источник: Московский Комсомолец